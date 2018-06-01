Авто из кортежа, сбившее ребенка в Киеве, в момент ДТП было на спецзадании

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Автомобиль, сбивший в четверг ребенка в Киеве, в момент ДТП выполнял спецзадание, сообщили в пятницу в полиции Киева украинскому информационному агентству "УНН".

По данным СМИ, автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко в четверг вечером в Киеве на пешеходном переходе сбил 13-летнего велосипедиста. В администрации президента эту информацию отрицают, заявив, что авто не входило в кортеж.

"Сейчас прокуратура будет определять подследственность, и пока не будет определено, кто будет расследовать это происшествие, мы больше ничего прокомментировать не можем. Добавим, что автомобиль, который сбил ребенка, на момент ДТП выполнял спецзадание", — сообщили в полиции изданию.

Ранее автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил 87-летнего пенсионера в центре Киева. Правоохранители подтвердили, что в аварии участвовал служебный автомобиль полиции, который, по информации СМИ, входил в состав кортежа Порошенко. По данным силовиков, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Как утверждают в МВД, пострадавший признал, что нарушил правила дорожного движения. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП.