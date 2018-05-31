СМИ: в Киеве машина из кортежа Порошенко сбила ребенка

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Киеве автомобиль Volkswagen из кортежа президента Украины сбил тринадцатилетнего велосипедиста, сообщает издание "Украинская правда".

Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Григоренко. Ребенка доставили в больницу. По предварительным данным, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги.

В ДТП попала передовая машина сопровождения. Она ехала на километр впереди автомобиля, в котором везли Петра Порошенко.

В администрации главы государства сообщения не подтвердили.

Кортеж президента Украины уже участвовал в резонансных ДТП. Так, в марте одна из машин сбила 87-летнего пенсионера в центре Киева. Тогда правоохранители подтвердили, что в аварии участвовал служебный автомобиль.