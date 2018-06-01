Китай оценил роль России в урегулировании на Корейском полуострове

ПЕКИН, 1 июн — РИА Новости. Китай поддерживает позитивную роль России в процессе конструктивного урегулирования проблемы Корейского полуострова, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР.
"Мы обратили внимание, что министр иностранных дел России посетил КНДР, он провел встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и министром иностранных дел Северной Кореи. КНДР подтвердила свою позицию о приверженности денуклеаризации, Россия также выразила свою поддержку этому процессу", — отметила дипломат.
По ее словам, "Китай, несомненно, считает это позитивным сигналом, Россия является близким соседом Китая и участником шестисторонних переговоров, Москва играет положительную роль в поддержании мира и стабильности в регионе, а также является сторонником дипломатического и политического урегулирования проблемы Корейского полуострова".
"Китай поддерживает позитивную роль России в конструктивном урегулировании на Корейском полуострове, мы также считаем, что прочные отношения России и КНДР поспособствуют урегулированию проблемы Корейского полуострова и поддержанию мира и стабильности в регионе", — добавила Хуа Чуньин.
Эта поездка прошла после исторических событий, связанных с разрядкой в межкорейских отношениях и усилиями КНДР по денуклеаризации: состоялись две подряд встречи лидеров КНДР и Южной Кореи, а Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который пересек "38-ю параллель", разделяющую полуостров на два государства уже более 60 лет.