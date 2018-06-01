Китай оценил роль России в урегулировании на Корейском полуострове

ПЕКИН, 1 июн — РИА Новости. Китай поддерживает позитивную роль России в процессе конструктивного урегулирования проблемы Корейского полуострова, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНДР.

"Мы обратили внимание, что министр иностранных дел России посетил КНДР, он провел встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и министром иностранных дел Северной Кореи. КНДР подтвердила свою позицию о приверженности денуклеаризации, Россия также выразила свою поддержку этому процессу", — отметила дипломат.

По ее словам, "Китай, несомненно, считает это позитивным сигналом, Россия является близким соседом Китая и участником шестисторонних переговоров, Москва играет положительную роль в поддержании мира и стабильности в регионе, а также является сторонником дипломатического и политического урегулирования проблемы Корейского полуострова".

"Китай поддерживает позитивную роль России в конструктивном урегулировании на Корейском полуострове, мы также считаем, что прочные отношения России и КНДР поспособствуют урегулированию проблемы Корейского полуострова и поддержанию мира и стабильности в регионе", — добавила Хуа Чуньин.

В четверг состоялся однодневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР. В Пхеньяне Лавров не только встретился со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо, но также был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ситуация вокруг Корейского полуострова была одной из тем переговоров.

Эта поездка прошла после исторических событий, связанных с разрядкой в межкорейских отношениях и усилиями КНДР по денуклеаризации: состоялись две подряд встречи лидеров КНДР и Южной Кореи, а Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который пересек "38-ю параллель", разделяющую полуостров на два государства уже более 60 лет.