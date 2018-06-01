Во Владивосток прибыло японское учебное парусное судно

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Японское учебное парусное судно Kaiwo Maru с курсантами на борту прибыло во Владивосток, сообщает пресс-служба ООО "Владивостокский морской терминал".

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее договорились провести "перекрестные" года РФ и Японии.

"Визит Kaiwo Maru во Владивосток ознаменуется историческим событием — единовременной стоянкой у Морского вокзала японского судна и российского парусника "Надежда", который подойдет к причалу 1 июня в 16.00 (9.00 мск). Курсанты совершат встречные дружеские визиты, осмотрят оборудование судов, проведут обмен опытом", — говорится в сообщении.

Ожидается, что вечером оба парусника будут подсвечены иллюминацией. Kaiwo Maru пробудет во Владивостоке до 3 июня, за это время японские курсанты познакомятся с учебной базой и условиями проживания студентов Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского.

Торжественная церемония проводов японского парусного судна с участием церемониального отряда барабанщиц Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета состоится 3 июня в 10.00 (3.00 мск) на Морском вокзале.