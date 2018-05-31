СМИ рассказали о "настоятельных требованиях" КНДР к США

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Северокорейская сторона при подготовке саммита США-КНДР "настоятельно потребовала" от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции. Об этом пишет южнокорейская "Чунан Ильбо" со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.

По словам собеседника издания, представители КНДР дали понять, что уже предприняли шаги по направлению к денуклеаризации (в частности, был ликвидирован ядерный полигон Пхунгери), и намерены двигаться к полному ядерному разоружению.

"Северная Корея объяснила <…>, что у нее не будет причин обладать ядерным оружием, если будут установлены дипотношения с США и будет прекращена враждебная в ее адрес политика, например, будут сняты санкции против КНДР", — пишет газета.

Если встреча между госсекретарем США Майком Помпео и заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем пройдет успешно, высока вероятность, что лидеры двух стран подпишут договор о ядерном разоружении КНДР, снятии санкций и установлении дипломатических отношений. Об этом СМИ сообщил еще один источник.

При этом Вашингтон выдвигает встречные условия. "Известно, что США потребовали предпринять первые шаги для того, чтобы Северная Корея не смогла отойти от позиций, когда она демонстрирует намерение провести полную денуклеаризацию, например, частично вывезти ядерное оружие (из КНДР — Прим. ред)", — заявил еще один анонимный собеседник газеты.

Он добавил, что в ответ Пхеньян настаивает на том, чтобы Вашингтон прекратил размещать на полуострове свои стратегические объекты, а также отменил намеченные на август совместные американо-южнокорейские военные учения Ulchi-Freedom Guardian.

Это, по логике Пхеньяна, позволит установить военный баланс между Северной и Южной Кореями, уточнил собеседник издания.

Ситуация вокруг Корейского полуострова

Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества — ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.

Недавно Пхеньян объявил, что берет курс на денуклеаризацию, что вызвало временное потепление в диалоге с Вашингтоном. Дональд Трамп и Ким Чен Ын даже планировали встретиться, чтобы обсудить стабилизацию отношений. Однако на прошлой неделе американский лидер отказался от саммита.

Примечательно, что за несколько часов до этого в КНДР в рамках денуклеаризации демонтировали единственный в стране полигон для подземных ядерных испытаний.

Позже появилась информация о возможном возврате к подготовке к встрече Трампа и Ким Чен Ына.

На прошлой неделе Владимир Путин выразил надежду на возобновление диалога Пхеньяна и Вашингтона и заявил, что США не следует занимать жесткую позицию в отношении КНДР.