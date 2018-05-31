СМИ рассказали о "настоятельных требованиях" КНДР к США

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Северокорейская сторона при подготовке саммита США-КНДР "настоятельно потребовала" от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять санкции. Об этом пишет южнокорейская "Чунан Ильбо" со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.
"Северная Корея объяснила <…>, что у нее не будет причин обладать ядерным оружием, если будут установлены дипотношения с США и будет прекращена враждебная в ее адрес политика, например, будут сняты санкции против КНДР", — пишет газета.
Если встреча между госсекретарем США Майком Помпео и заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем пройдет успешно, высока вероятность, что лидеры двух стран подпишут договор о ядерном разоружении КНДР, снятии санкций и установлении дипломатических отношений. Об этом СМИ сообщил еще один источник.
Он добавил, что в ответ Пхеньян настаивает на том, чтобы Вашингтон прекратил размещать на полуострове свои стратегические объекты, а также отменил намеченные на август совместные американо-южнокорейские военные учения Ulchi-Freedom Guardian.
Это, по логике Пхеньяна, позволит установить военный баланс между Северной и Южной Кореями, уточнил собеседник издания.
Ситуация вокруг Корейского полуострова
Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества — ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.
Примечательно, что за несколько часов до этого в КНДР в рамках денуклеаризации демонтировали единственный в стране полигон для подземных ядерных испытаний.
Позже появилась информация о возможном возврате к подготовке к встрече Трампа и Ким Чен Ына.
На прошлой неделе Владимир Путин выразил надежду на возобновление диалога Пхеньяна и Вашингтона и заявил, что США не следует занимать жесткую позицию в отношении КНДР.