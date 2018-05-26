США не должны занимать жесткую позицию по КНДР, заявил Путин

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отказался комментировать отношения между США и КНДР, но заявил, что Вашингтон не должен занимать жесткую линию по отношению к Пхеньяну.

"Чтобы говорить о полной денуклеаризации Северной Кореи, я считаю, что нам следует дать Северной Корее гарантии их суверенитета и неприкосновенности", — приводит слова Путина агентство Ассошиэйтед Пресс, вице-президент которого присутствовал на встрече главы РФ с руководителями международных информационных агентств.

"Я глубоко уверен, что если ничего не навязывать, не вести себя агрессивно и не ставить в тупик Северную Корею, то результат, который нам нужен, будет достигнут быстрее, чем многие будут думать, и меньшей ценой", — сказал российский президент. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил в письме к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита 12 июня в Сингапуре из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.