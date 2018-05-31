National Interest объяснил, почему Су-35 почти не уступает Су-57

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57 вряд ли в скором времени заменит Су-35 поколения 4++ в Воздушно-космических силах России, пишет The National Interest.

Издание утверждает, что Су-35 является "самым мощным" российским истребителем, который, хотя и создан для завоевания преимущества в воздухе, может наносить ощутимые удары по наземным целям.

Автор полагает, что Су-35 давно подтвердил свои способности, поэтому трата средств на новейший Су-57 "может вызывать сомнения". В статье отмечается, что Су-57 основан на "системах, разработанных для Су-35", а основное улучшение в новом самолете касается планера, который должен повысить его скрытность.

Истребитель пятого поколения имеет радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Н036 "Белка", которые, считает автор, сравнимы с аналогичным оборудованием Су-35. Кроме того, издание обращает внимание на то, что сейчас Су-57 оборудуются двигателями первого этапа АЛ-41Ф1, которые являются производными от АЛ-41Ф1С Су-35.

Новый двигатель для Су-57 под обозначением "Изделие 30" все еще проходит испытания, напоминает автор.

"Таким образом, возможно, у Су-57 не будет особо яркого будущего", — резюмирует издание.