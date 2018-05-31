Убийство Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Распространение информации об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко было частью операции украинских спецслужб, сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.
СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его, заявил он. По словам, Грицака, Бабченко "заказал" завербованный российскими спецслужбами украинец.
"Убийство" и обвинения
Во вторник вечером МВД Украины сообщило, что Бабченко был застрелен в своей квартире в Киеве.
Премьер Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, выразил убежденность в причастности России: "Русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности".
Подозреваемый задержан
По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, за убийство Бабченко исполнителю предложили 30 тысяч долларов, он будет проходить по делу как свидетель.
"Позор на весь мир"
Действия украинских спецслужб подверглись критике в России и мире.
Так, украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik назвал произошедшее доказательством отсутствия на Украине верховенства права.
"Это позорный, низменный спектакль. Конечно, подобные операции проводят спецслужбы в других странах, но не втягивают лиц такого уровня. Служба безопасности Украины использовала премьер-министра как лицо, которое прикрывало эту операцию. Позор на весь мир!", — сказал Олейник.
Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины "манипуляцией в рамках информационной войны".
Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс считает, что следует запросить у Киева объяснения относительно инсценировки убийства Бабченко, такие методы вызывают вопросы и вряд ли будут способствовать возобновлению спокойных дискуссий в рамках "нормандского формата".
Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко на Украине является антироссийской провокацией, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.