Убийство Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Распространение информации об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко было частью операции украинских спецслужб, сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его, заявил он. По словам, Грицака, Бабченко "заказал" завербованный российскими спецслужбами украинец.

"Убийство" и обвинения

Во вторник вечером МВД Украины сообщило, что Бабченко был застрелен в своей квартире в Киеве.

Член коллегии МВД Украины, депутат Рады Антон Геращенко заявил, что Бабченко ходил в магазин, в то время как убийца якобы ожидал его в подъезде. Когда журналист открыл дверь квартиры, убийца, как утверждалось, сделал несколько выстрелов в спину.

Премьер Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, выразил убежденность в причастности России: "Русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности".

Подозреваемый задержан

В среду днем СБУ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке покушения. Ведомство опубликовало видеозапись, на которой сотрудники службы заламывают руки мужчине, идущему по улице, надевают на него наручники и сажают в автобус.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, за убийство Бабченко исполнителю предложили 30 тысяч долларов, он будет проходить по делу как свидетель.

"Позор на весь мир"

Действия украинских спецслужб подверглись критике в России и мире.

Так, украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik назвал произошедшее доказательством отсутствия на Украине верховенства права.

"Это позорный, низменный спектакль. Конечно, подобные операции проводят спецслужбы в других странах, но не втягивают лиц такого уровня. Служба безопасности Украины использовала премьер-министра как лицо, которое прикрывало эту операцию. Позор на весь мир!", — сказал Олейник.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины "манипуляцией в рамках информационной войны".

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс считает, что следует запросить у Киева объяснения относительно инсценировки убийства Бабченко, такие методы вызывают вопросы и вряд ли будут способствовать возобновлению спокойных дискуссий в рамках "нормандского формата".

Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко на Украине является антироссийской провокацией, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.