"Позор на весь мир". Украинский политик об инсценировке убийства Бабченко

Журналист Аркадий Бабченко жив, а его "убийство" было спецоперацией СБУ, заявил глава ведомства Василий Грицак на брифинге в Киеве.
"За выполнение задания российских спецслужб гражданин "Г" предложил своим знакомым из числа бывших АТОшников за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов США совершить теракт – убийство российского журналиста Аркадия Бабченко", – сказал глава СБУ. По его словам, организатора убийства задержали в Киеве "около трех часов назад".
"Прямо сейчас <…> продолжаются следственные действия с этим гражданином, <…> проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания", – добавил Грицак.
Он отметил, что исполнитель покушения начал сотрудничать со следствием и будет проходить по делу как свидетель.
Глава СБУ утверждает, что заказчики преступления планировали убийство тридцати человек на Украине.
Сам Бабченко, вышедший на брифинге к журналистам, заявил, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него "заказе" и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.
"Я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти. <…> Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня", – сказал Бабченко.
Ранее сообщалось, что во вторник, 29 мая, журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке дома в Киеве. Позже он якобы скончался в машине скорой помощи.
В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник отметил, что инсценировка убийства Бабченко, в которую были втянуты первые лица Украины, о многом говорит.
"У этих людей нет ничего святого, они будут гроб пустой носить под похоронную музыку. Это еще одно подтверждение того, что на Украине правит бал сатана. Посудите сами: премьер-министр (Владимир) Гройсман выразил соболезнование, министр иностранных дел (Павел) Климкин "поднял" ООН. Они тоже не знали, что их используют втемную? Нет, это не страна, а какие-то группировки, которые решают свои задачи, а единоначалие, верховенство права и все, что связано с правовым государством, там отсутствует. Я не исключаю, что спектакль еще будет разыгрываться – может, с утра снова сообщат, что Бабченко убили. Это позорный, низменный спектакль. Конечно, подобные операции проводят спецслужбы в других странах, но не втягивают лиц такого уровня. Служба безопасности Украины использовала премьер-министра как лицо, которое прикрывало эту операцию. Позор на весь мир!", – сказал Владимир Олейник.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!