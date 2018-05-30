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"Позор на весь мир". Украинский политик об инсценировке убийства Бабченко

19:1830.05.2018
(обновлено: 19:20 30.05.2018)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoБрифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
"Убийство" Бабченко оказалось инсценировкой СБУ. В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник отметил, что этот спектакль, в который были втянуты первые лица Украины, о многом говорит.

Журналист Аркадий Бабченко жив, а его "убийство" было спецоперацией СБУ, заявил глава ведомства Василий Грицак на брифинге в Киеве.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мнение: спектакль с Бабченко показал реальную цену антироссийской кампании
По его словам, СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его. Грицак утверждает, что Бабченко "заказал" завербованный российскими спецслужбами украинец.

"За выполнение задания российских спецслужб гражданин "Г" предложил своим знакомым из числа бывших АТОшников за денежное вознаграждение 30 тысяч долларов США совершить теракт – убийство российского журналиста Аркадия Бабченко", – сказал глава СБУ. По его словам, организатора убийства задержали в Киеве "около трех часов назад".

"Прямо сейчас <…> продолжаются следственные действия с этим гражданином, <…> проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания", – добавил Грицак.

Он отметил, что исполнитель покушения начал сотрудничать со следствием и будет проходить по делу как свидетель.

Глава СБУ утверждает, что заказчики преступления планировали убийство тридцати человек на Украине.

Сам Бабченко, вышедший на брифинге к журналистам, заявил, что месяц назад ему сообщили о поступившем на него "заказе" и предложили поучаствовать в спецоперации. По его словам, она готовилась два месяца.

"Я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, через что пришлось пройти. <…> Отдельно я хотел бы принести извинения своей жене за тот ад, через который она прошла за эти два дня", – сказал Бабченко.

Ранее сообщалось, что во вторник, 29 мая, журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке дома в Киеве. Позже он якобы скончался в машине скорой помощи.

Цветы в память об убитом российском журналисте Аркадии Бабченко у здания посольства РФ в Киеве. 30 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"Топорная работа". Аналитик о попытке обвинить Россию в убийстве Бабченко
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что убежден в причастности к преступлению России. "Русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности", – заявил он. А глава украинского МИД Павел Климкин, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Россия предпринимает "разные тактики для дестабилизации Украины". 

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник отметил, что инсценировка убийства Бабченко, в которую были втянуты первые лица Украины, о многом говорит.

"У этих людей нет ничего святого, они будут гроб пустой носить под похоронную музыку. Это еще одно подтверждение того, что на Украине правит бал сатана. Посудите сами: премьер-министр (Владимир) Гройсман выразил соболезнование, министр иностранных дел (Павел) Климкин "поднял" ООН. Они тоже не знали, что их используют втемную? Нет, это не страна, а какие-то группировки, которые решают свои задачи, а единоначалие, верховенство права и все, что связано с правовым государством, там отсутствует. Я не исключаю, что спектакль еще будет разыгрываться – может, с утра снова сообщат, что Бабченко убили. Это позорный, низменный спектакль. Конечно, подобные операции проводят спецслужбы в других странах, но не втягивают лиц такого уровня. Служба безопасности Украины использовала премьер-министра как лицо, которое прикрывало эту операцию. Позор на весь мир!", – сказал Владимир Олейник.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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