Международные организации осудили инсценировку убийства Бабченко

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Представители международных организаций раскритиковали Киев за распространение ложных сведений о судьбе журналиста Аркадия Бабченко.

Накануне МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента из России убили выстрелами в спину на лестничной площадке дома в Киеве. Позже он якобы скончался в машине скорой помощи.

В понедельник СБУ опровергла эти сведения. Руководитель ведомства Василий Грицак заявил, что информацию об убийстве Бабченко распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали, исполнитель будет проходить по делу в качестве свидетеля.

Позднее перед журналистами выступил сам Бабченко. Он попросил прощения у семьи и поблагодарил украинские спецслужбы за "спасение жизни".

"Манипуляция в рамках информационной войны"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сожалеет в связи с тем, что украинские власти распространяли ложную информацию о журналисте.

"Обязанностью государства является предоставление общественности верной информации", — написал он в своем Twitter. В то же время он отметил, что испытал облегчение, когда узнал, что Бабченко жив.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины "манипуляцией в рамках информационной войны".

"Всегда очень опасно, когда государства играют с фактами, особенно за спинами журналистов", — сказано в его микроблоге.

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген назвал сообщения о том, что Бабченко жив, "очень хорошими новостями". Однако подчеркнул, что, как и многие, счел достойной доверия официальную информацию об убийстве журналиста из России.

Депутат Европарламента Яромир Штетин потребовал от Киева объяснить, почему спецслужбы инсценировали убийство. Он также заявил, что будет следить за ходом расследования.

"Настоящая дикость"

Действия украинских властей осудили не только международные организации, но и журналисты.

По мнению обозревателя CNN Джилл Догерти, "воскрешение" Бабченко может подорвать доверие к Украине во всем мире.

"Все это наносит большой вред журналистике. И в конце концов это наносит вред Украине и бьет по доверию к ней во всем мире. <…> Думаю, это настоящая дикость, которая в конечном итоге наносит вред тем, кто все это организовал", — считает она.

На Украине заявление СБУ об инсценировке убийства восприняли неоднозначно. Так, политик и правозащитник Владимир Олейник назвал произошедшее позорным спектаклем и не исключил продолжения истории.

"Это еще одно подтверждение того, что на Украине правит бал сатана. Посудите сами: премьер-министр Гройсман выразил соболезнование, министр иностранных дел Климкин "поднял" ООН. Они тоже не знали, что их используют втемную?" — сказал он в эфире радио Sputnik.

Чем известен Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с Первым каналом и ТВЦ, освещал события грузино-югоосетинского конфликта.

До того как занялся журналистикой, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Известен как основоположник современной военной прозы. Выпустил несколько книг о событиях в Чечне.

Бабченко резко критиковал Москву, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе.

Журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В августе 2017-го он пообещал вернуться в Москву "на первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской".

В Киеве ведет программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.