В Азербайджане частные владельцы не пускают туристов в Дом-музей Лермонтова

БАКУ, 30 мая – РИА Новости. В Азербайджане туристов не пускают в Дом-музей Михаила Юрьевича Лермонтова. В редакцию Sputnik Азербайджан, с жалобой по этому поводу обратилась исполнительный директор туристической компании Inar Travel Наргиз Сулейманова.

Она рассказала, что занимается разработкой интеллектуальных маршрутов для российских туристов по северному региону Азербайджана.

По долгу службы Сулейманова отправилась в город Гусар, чтобы изучить наиболее интересные места, которые были бы привлекательны для гостей из России и не только.

Гусарский район, в том числе и районный центр, знаменит своими достопримечательностями. В самом городе находится Дом-музей Михаила Лермонтова.

Сулейманова планировала организовать новые туристические маршруты по следам великого поэта в Азербайджане. Однако по прибытии на место возмущению представителя туристической компании не было предела. Оказалось, что вход в музей просто-напросто закрыт.

Местные жители рассказали, что дом находится в частном владении еще с советских времен. Его владельцы живут в Баку и лишь изредка приезжают в район. В это время они могут пустить некоторых желающих посмотреть, как жил поэт в Гусаре. По слухам, в доме сохранилась одна комната, но в каком она состоянии, узнать так и не удалось.

Отыскать владельцев дома Сулеймановой не получилось. В результате этого, по ее словам, не удалось организовать туристический поток, который мог бы принести Азербайджану немалый доход. Ведь Лермонтов — один из известнейших русских поэтов, творчество которого изучал и продолжает изучать каждый школьник, по крайней мере, на пространстве бывшего Советского Союза.

"В Пятигорске организовывают экскурсии по лермонтовским местам. Так и пишут — "Маршруты Лермонтова". Там есть даже озеро Провал, куда все ходят только потому, что там бывал поэт. У нас здесь дом, в котором жил Лермонтов, Наримановский парк, которому 400 лет, где он гулял. Почему дом Лермонтова до сих пор находится в частных руках?" — выразила возмущение Сулейманова.

Она обратилась к государственным структурам, в том числе министерству культуры Азербайджана с просьбой предпринять соответствующие меры, чтобы вернуть людям историческое достояние.

Согласно многочисленным источникам, Лермонтов прибыл в Гусар в 1836 году для подавления восстания горцев, не желающих предоставлять людей для комплектации мусульманского полка, который должен был быть дислоцирован в Варшаве. В Гусаре Лермонтов поселился у своего знакомого, военного врача подполковника Александра Александровича Маршева. В память о пребывании Лермонтова в Гусаре в доме Маршева был создан музей.

Здесь поэт написал "Кавказский пленник" и "Ашуг Гариб: тюркская сказка".

О том, что тут жил великий поэт, сообщает мемориальная доска.

По данным министерства культуры Азербайджана, Дом-музей Лермонтова не значится в списках исторического наследия, и он даже не числится в списках музеев.

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