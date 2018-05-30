ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из снайперского оружия Донецкую фильтровальную станцию, в этот момент в районе объекта находились наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряда других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Компания "Вода Донбасса" ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была временно приостановлена. После договоренностей о ежедневном усиленном мониторинге со стороны ОБСЕ пересменки сотрудников работа станции была возобновлена.

"Сегодня около 12.00 (совпадает с мск) во время работы СММ ОБСЕ в районе Донецкой фильтровальной станции украинские силовики открыли огонь по фильтровальной станции из стрелкового оружия", — заявил представитель оперативного командования. В ведомстве считают, что этот инцидент является "целенаправленной провокацией" с целью запугать международных наблюдателей.

Как утверждают в представительстве ДНР в СЦКК, снайперский огонь велся со стороны Авдеевки.