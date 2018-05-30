Цветы в память об убитом российском журналисте Аркадии Бабченко у здания посольства РФ в Киеве. 30 мая 2018

Цветы в память об убитом российском журналисте Аркадии Бабченко у здания посольства РФ в Киеве. 30 мая 2018

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Кремле прокомментировали заявления Киева о причастности Москвы к убийству Аркадия Бабченко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это верхом цинизма.

"На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования", — добавил он.

Песков назвал произошедшее трагедией и выразил соболезнования семье журналиста.

Что известно об убийстве

Во вторник вечером в Киеве журналисту несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве. Рассматривается несколько версий произошедшего. Среди них — действия российских спецслужб.

МВД страны опубликовало фоторобот подозреваемого. Это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в темно-синей бейсболке. Его рост — 175-180 сантиметров, телосложение среднее. Был одет в джинсовую куртку и джинсы.

По словам представителя полиции, у преступника могли быть сообщники. Соседка заявила, что убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов не было слышно.

Друг Бабченко Юрий Мацарский выразил мнение, что журналиста убил профессионал. "Судя по почерку, по тому, что он появился сегодня дома буквально на несколько часов максимум, его, что называется, пасли. По крайней мере, подготовленный диверсант. Это не был какой-то фанатик, который решил отомстить Аркадию. <…> Это был настоящий убийца", — заявил Мацарский.

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве россиянина. МИД потребовал от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию дела. В ведомстве отметили, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет.

Ранее версию о причастности России к убийству прокомментировал сенатор Алексей Пушков. По его словам, такая риторика похожа на "новую кровавую провокацию".

В‘ячеслав #Аброськін: На цей час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві pic.twitter.com/wTxLRwfKgp — МВС України (@MVS_UA) 29 мая 2018 г.

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