Песков назвал трагедией убийство журналиста Бабченко в Киеве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве — это трагедия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, скажется ли убийство Бабченко на дальнейших отношениях между Россией и Украиной.

"Здесь нужно делать акцент на другом. Первое — произошла трагедия, погиб гражданин Российской Федерации. У него большая семья, которая лишилась своего кормильца, и мы соболезнуем родным и близким", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Кремль решительно осуждает это убийство и надеется на настоящее, а не показушное расследование.

Что же касается заявлений Киева о причастности России к убийству Бабченко, то, по словам Пескова, "русофобски сотрясать воздух" вместо того, чтобы говорить о необходимости тщательного расследования, — это верх цинизма.

Накануне вечером Аркадия Бабченко застрелили на лестничной клетке дома, в котором он жил в Киеве. Журналист скончался в автомобиле скорой помощи. Украинская полиция возбудила дело об убийстве. Среди версий рассматривается профессиональная деятельность погибшего, а также причастности российских спецслужб.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело. Российский МИД отметил, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет, и потребовал от киевских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко.