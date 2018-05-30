В ДНР не исключили широкомасштабных боевых действий со стороны Киева

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Киев пока не готовится к широкомасштабным боевым действиям в Донбассе, однако все может измениться, считает замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Оно всегда возможно, но на данный момент мы не фиксируем в полном объеме подготовку со стороны противника именно к широкомасштабным боевым действиям. Но они возможны", — сказал Басурин в интервью РИА Новости.

По его словам, наиболее "интересными" с военной точки зрения для украинских силовиков являются горловское и мариупольское направления. "Мариупольское — можно развернуть танки, местность позволяет это сделать. Горловка. С тактической точки зрения занятие данного населенного пункта позволяет им (украинским силовикам — ред.) развивать успех как на север в сторону Дебальцево, так и на юг — к Шахтерску, с охватом Донецка, выход на российскую границу", — заявил Басурин.

Он добавил, что на данный момент ситуация на линии соприкосновения "стабильно напряженная". "Синусоида сейчас опять началась. Позавчера было увеличение, сейчас снижение числа обстрелов. Что будет завтра, непонятно пока", — сказал Басурин.

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