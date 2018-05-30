Буйвол поднял льва на рога, спасая ящерицу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР сняли на видео буйвола, отбившего ящерицу у молодого льва. Ролик опубликован на ютьюб-канале Kruger Sightings.

Львенок нес добычу, когда его заметил большой бык. Он тут же подскочил к месту событий, повалил хищника на землю и выбил ящерицу из его пасти.

После этого буйвол боднул львенка рогами так, что тот несколько раз перевернулся в воздухе, а затем обратился в бегство. После этого бык встал над рептилией, защищая ее от посягательств других львов, находившихся поблизости.