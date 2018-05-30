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Президента Италии попросили вернуться к идее создания политического кабмина

01:4430.05.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фотоПрезидент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 30 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Лидеры итальянских партий, требовавшие объявления импичмента президенту республики Маттарелле из-за его решения создать временное "техническое" правительство, призвали главу государства изменить свою позицию и вернуться к идее создания политического кабмина.

Город Катания на Сицилии
© Fotolia / Iurii
Новые выборы в Италии состоятся не позднее января

Острый политический кризис возник в Италии в воскресенье, когда Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного "правительства перемен", который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" (Д5З) и "Лигой". Тогда же глава государства принял решение создать "технический" кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ, экономисту Карло Коттарелли.

Во вторник в Квиринальском дворце состоялась встреча между Маттареллой и Коттарелли, в ходе которой экономист должен был представить на рассмотрение президента состав своего кабинета. Однако позднее кандидат в премьеры заявил, что ему еще нужно некоторое время, чтобы доработать список министров. Было объявлено, что Коттарелли вновь будет принят президентом в среду. При этом заранее известно, что в парламенте "технический" кабинет не получит вотума доверия.

Решения Маттареллы вызвали бурную полемику на Апеннинах. Лидер Д5З Луиджи Ди Майо потребовал объявить президенту импичмент и как можно скорее провести в стране новые выборы, в этом его поддержала глава правой партии "Братья Италии" Джорджия Мелони. Федеральный секретарь "Лиги" Маттео Салвини также потребовал скорейшего назначения досрочных выборов, однако не поддержал идею импичмента.

Вид Рима, Италия. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Итальянцев пригласили на манифестации против правительства Коттарелли
Во вторник вечером, общаясь с журналистами в Неаполе, Ди Майо сообщил, что идея импичмента президенту республики более не стоит на повестке дня. "В столь сложной политической ситуации мы придерживаемся последовательной, но основанной на сотрудничестве с президентом республики позиции, чтобы выйти из нынешнего кризиса", — заявил лидер "пятизвездочников".

Одновременно Ди Майо вновь призвал исполнить волю итальянцев, выраженную ими на мартовских выборах, и открыть дорогу правительству Д5З и "Лиги". "Мы готовы пересмотреть свою позицию, если мы совершили какие-то ошибки, мы признаем это. Но сейчас необходимо уважать волю народа, потому что мы хотим спасти Италию. Большинство в парламенте существует, дайте возможность стартовать этому правительству", — подчеркнул он.

Президент Италии Серджо Маттарелла
© AFP 2018 / TIZIANA FABI
Шах и Маттарелла. Как президент Италии предпочел Джузеппе папу Карло
Еще более определенно высказалась на этот счет Мелони, распространившая во вторник вечером через Facebook специальное видеообращение к президенту Маттарелле. В нем она, в частности, выразила готовность войти в правящую коалицию наряду с Д5З и "Лигой".

"В парламенте есть большинство, которое сложилось в минувшие недели из Д5З и "Лиги". Оно было готово сформировать правительство. Мы были настроены критически, но дело зашло так далеко, что мы готовы усилить правящее большинство за счет "Братьев Италии". Потому что сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы вытащить Италию из ситуации хаоса, куда она может скатиться. Господин президент, подумайте над этим, потому что у нас осталось совсем мало времени", — заявила она.

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