МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинские военные подняли в небо авиацию, участвующую в операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр ООС.

Подразделения провели внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач. Авиация отработала поддержку с воздуха действий других частей.

"В ходе отработки целей разными способами авиация с заданием справилась", — говорится в сообщении.

Подготовка провокаций

Эксперты оценили действия украинских властей как подготовку к новому военному конфликту в Донбассе.

Так, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что Киев хочет использовать промежуток накануне и во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для провокаций.

"Это, по мнению Порошенко, может помочь ему сохраниться на президентском посту. Ведь его американские партнеры, по его мнению, могут это оценить. То есть это станет очень важным моментом в продолжении антироссийской истерии", – сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Операция Объединенных сил

Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической операции" в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Теперь ей руководит не СБУ, а непосредственно военные.

В то же время Порошенко не исключил проведения точечных "антитеррористических операций" в случае "возникновения угрозы".

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, смена формата операции говорит о том, что Киев не собирается решать проблемы Донбасса мирным путем.

"По сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что делали и раньше. Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжелую артиллерию, танки, бронетехнику. Сейчас это просто узаконили", — отметил Дудчак в интервью RT.

По его словам, Киев считает Донбасс территорией, которую нужно покорить и подавить силой.

Обострение ситуации в Донбассе

В последнее время конфликт в Донбассе заметно обострился.

Так, в самопровозглашенной ДНР рассказали об ухудшении ситуации в районе Горловке. Кроме того, в воскресенье в оперативном командовании республики сообщили, что силовики разместили танки и артиллерию в жилых кварталах подконтрольного Киеву Дзержинска.

В понедельник в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР рассказали, что силовики доставили к линии соприкосновения реактивные системы залпового огня.