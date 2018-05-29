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ВСУ подняли авиацию в небо над Донбассом

19:5429.05.2018
(обновлено: 20:09 29.05.2018)
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© Фото : пресс-центр ООСАвиация операции объединенных сил в ДонбассеАвиация операции объединенных сил в Донбассе
© Фото : пресс-центр ООС

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинские военные подняли в небо авиацию, участвующую в операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр ООС.

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Подразделения провели внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач. Авиация отработала поддержку с воздуха действий других частей.

"В ходе отработки целей разными способами авиация с заданием справилась", — говорится в сообщении.

Подготовка провокаций

Эксперты оценили действия  украинских властей как подготовку к новому военному конфликту в Донбассе.

Так, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что Киев хочет использовать промежуток накануне и во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для провокаций.

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"Это, по мнению Порошенко, может помочь ему сохраниться на президентском посту. Ведь его американские партнеры, по его мнению, могут это оценить. То есть это станет очень важным моментом в продолжении антироссийской истерии", – сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Операция Объединенных сил

Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической операции" в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Теперь ей руководит не СБУ, а непосредственно военные.

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В то же время Порошенко не исключил проведения точечных "антитеррористических операций" в случае "возникновения угрозы".

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, смена формата операции говорит о том, что Киев не собирается решать проблемы Донбасса мирным путем.

"По сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что делали и раньше. Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжелую артиллерию, танки, бронетехнику. Сейчас это просто узаконили", — отметил Дудчак в интервью RT.

По его словам, Киев считает Донбасс территорией, которую нужно покорить и подавить силой.

Обострение ситуации в Донбассе

В последнее время конфликт в Донбассе заметно обострился.

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Так, в самопровозглашенной ДНР рассказали об ухудшении ситуации в районе Горловке. Кроме того, в воскресенье в оперативном командовании республики сообщили, что силовики разместили танки и артиллерию в жилых кварталах подконтрольного Киеву Дзержинска.

В понедельник в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР рассказали, что силовики доставили к линии соприкосновения реактивные системы залпового огня.

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