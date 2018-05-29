Политолог: ВСУ действиями в Донбассе не просто "нагоняют страха"

Украинские военные подняли авиацию в небо над Донбассом. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, по его мнению, связаны действия ВСУ.

Украинские военные подняли в небо авиацию, участвующую в операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что подразделения провели внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач. Авиация отработала поддержку с воздуха действий других частей.

"В ходе отработки целей разными способами авиация с заданием справилась", – говорится в сообщении.

В последнее время конфликт в Донбассе заметно обострился. Так, в самопровозглашенной ДНР ранее рассказали об ухудшении ситуации в районе Горловки. Кроме того, в воскресенье, 27 мая, в оперативном командовании республики сообщили, что силовики разместили танки и артиллерию в жилых кварталах подконтрольного Киеву Дзержинска.

В понедельник в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР рассказали, что силовики доставили к линии соприкосновения реактивные системы залпового огня.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, по его мнению, связаны действия ВСУ.

"Я полагаю, что, к сожалению, это не просто "нагоняют страха", а Украина готовится к новому военному конфликту на Донбассе. И, собственно, готовится уже давно. Украина хочет использовать промежуток накануне и во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для того, чтобы устроить на Донбассе провокации. Это, по мнению (президента Украины Петра) Порошенко, может помочь ему сохраниться на президентском посту. Ведь его американские партнеры, по его мнению, могут это оценить. То есть это станет очень важным моментом в продолжении антироссийской истерии", – сказал Олег Бондаренко.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической операции" (так в Киеве ранее называли действия силовиков против ДНР и ЛНР) в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Руководит ей не СБУ, как раньше, а непосредственно военные.

В то же время Порошенко не исключил проведения точечных "антитеррористических операций" в случае "возникновения угрозы".

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