В Крыму ответили на заявление Киева о "проблемах" с мостом на полуостров

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявление Киева о "проблемах", которые якобы возникли у России из-за моста через Керченский пролив.

По словам политика, подобные высказывания свидетельствуют о "полнейшей агонии" украинских представителей власти.

"Сегодня их раздражает тот факт, что Крымский мост построен и введен в эксплуатацию раньше времени. Уже тысячи граждан России, проживающих в Крыму и в Краснодарском крае, каждый день проезжают по нему. Крымский мост является одним из символов нашей страны", — заявил депутат в интервью RT.

Он подчеркнул, что путепровод через Керченский пролив "решает огромное количество логистических проблем" и дает экономике республики "дополнительный импульс".

Как заметил Ганжара в эфире радио Sputnik, подобные заявления со стороны Украины "выставляют Киев даже не то что в дурном, а в смешном для всего мира свете".

"Ведь сегодня украинские политики делают настолько противоречивые заявления, что просто сложно представить, как в рамках одного государства от официальных лиц может звучать такая позиция — от уничтожения Крымского моста украинской армией до того, что Крымский мост якобы принадлежит Украине", — считает политик.

Ганжара также посоветовал Киеву "не заниматься дурными заявлениями", а "решать проблемы на своей территории".

Ранее постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал о "проблемах" и "необратимых последствиях", связанных с эксплуатацией Крымского моста.

"Проблемы уже возникли. Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве", — заявил чиновник.

Угрозы в адрес России

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив запустили 16 мая — на полгода раньше первоначального срока. Путепровод стал самым протяженным в России — длина моста составила 19 километров.

После этого депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить Крымский мост, назвав его "вражеской инфраструктурой". По словам парламентария, он обязательно пошел бы на такой шаг, если бы занимал пост министра обороны. В Совфеде такое высказывание назвали "истерикой" на фоне успехов России.