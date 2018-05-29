Ганжара: заявлениями про Крымский мост Киев выставил себя на посмешище

Занимающий на Украине пост постоянного представителя президента страны в Крыму Борис Бабин заявил о "проблемах", которые якобы возникли у России из-за моста через Керченский пролив.в интервью "Обозревателю", не уточняя, в чем именно могут заключаться трудности.
Кроме того, чиновник пообещал "необратимые последствия" для моста, к которым, по его словам, может привести любой инцидент с торговым судном, которое идет по Керченскому проливу.
При этом Бабин признал, что подобный сценарий маловероятен, поскольку Россия принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности сооружения. В частности, проводятся проверки всех кораблей, которые идут из украинских портов.
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления представителей украинских властей.
"Мне кажется, мы наблюдаем уже полную агонию украинских властей в силу того, что был введен в эксплуатацию наш Крымский мост, да еще и раньше срока на полгода. И все эти заявления выставляют Киев даже не то что в дурном, а в смешном для всего мира свете. Ведь сегодня украинские политики делают настолько противоречивые заявления, что просто сложно представить, как в рамках одного государства от официальных лиц может звучать такая позиция – от уничтожения Крымского моста украинской армией до того, что Крымский мост якобы принадлежит Украине ", – сказал Владислав Ганжара.
По его мнению, Киеву следовало бы заняться проблемами внутри своей страны, а не заниматься пустыми заявлениями.
"Я бы обратил внимание на другое заявление Бабина о том, что сегодня у Украины большие проблемы с граничащими с Крымом районами страны, в частности в Херсонской области – сегодня там действуют различные преступные группировки, происходят рейдерские захваты и т.д. И я бы посоветовал украинским властям не заниматься дурными заявлениями, которые никого не волнуют ни в Крыму, ни в целом в России, ни в мире, относительно моста и полуострова, а решать проблемы на своей территории. Лучше бы у президента Украины был постпред в той же Херсонской области, где у страны есть серьезные проблемы", – заключил крымский депутат.
Мост через Керченский пролив – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено в середине мая – на полгода раньше первоначально установленного срока. Движение поездов начнется в 2019 году.
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