Ганжара: заявлениями про Крымский мост Киев выставил себя на посмешище

В Киеве заявили, что Россия столкнулась с "проблемами" из-за Крымского моста. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление, посоветовав украинским властям заняться проблемами в своей стране.

Занимающий на Украине пост постоянного представителя президента страны в Крыму Борис Бабин заявил о "проблемах", которые якобы возникли у России из-за моста через Керченский пролив.

"Проблемы уже возникли. Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве", – заявил Бабин в интервью "Обозревателю" , не уточняя, в чем именно могут заключаться трудности.

Кроме того, чиновник пообещал "необратимые последствия" для моста, к которым, по его словам, может привести любой инцидент с торговым судном, которое идет по Керченскому проливу.

При этом Бабин признал, что подобный сценарий маловероятен, поскольку Россия принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности сооружения. В частности, проводятся проверки всех кораблей, которые идут из украинских портов.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить мост через Керченский пролив. По словам парламентария, любая страна, которая находится в состоянии войны, стремится разрушить "вражескую инфраструктуру". Он добавил, что обязательно пошел бы на такой шаг, если бы занимал пост министра обороны.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления представителей украинских властей.

"Мне кажется, мы наблюдаем уже полную агонию украинских властей в силу того, что был введен в эксплуатацию наш Крымский мост, да еще и раньше срока на полгода. И все эти заявления выставляют Киев даже не то что в дурном, а в смешном для всего мира свете. Ведь сегодня украинские политики делают настолько противоречивые заявления, что просто сложно представить, как в рамках одного государства от официальных лиц может звучать такая позиция – от уничтожения Крымского моста украинской армией до того, что Крымский мост якобы принадлежит Украине ", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, Киеву следовало бы заняться проблемами внутри своей страны, а не заниматься пустыми заявлениями.

"Я бы обратил внимание на другое заявление Бабина о том, что сегодня у Украины большие проблемы с граничащими с Крымом районами страны, в частности в Херсонской области – сегодня там действуют различные преступные группировки, происходят рейдерские захваты и т.д. И я бы посоветовал украинским властям не заниматься дурными заявлениями, которые никого не волнуют ни в Крыму, ни в целом в России, ни в мире, относительно моста и полуострова, а решать проблемы на своей территории. Лучше бы у президента Украины был постпред в той же Херсонской области, где у страны есть серьезные проблемы", – заключил крымский депутат.

Мост через Керченский пролив – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено в середине мая – на полгода раньше первоначально установленного срока. Движение поездов начнется в 2019 году.

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