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Ганжара: заявлениями про Крымский мост Киев выставил себя на посмешище

18:5229.05.2018
(обновлено: 19:07 29.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрымский мостКрымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Киеве заявили, что Россия столкнулась с "проблемами" из-за Крымского моста. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление, посоветовав украинским властям заняться проблемами в своей стране.

Занимающий на Украине пост постоянного представителя президента страны в Крыму Борис Бабин заявил о "проблемах", которые якобы возникли у России из-за моста через Керченский пролив.

Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Проблемы уже возникли. Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве", – заявил Бабин в интервью "Обозревателю", не уточняя, в чем именно могут заключаться трудности. 

Кроме того, чиновник пообещал "необратимые последствия" для моста, к которым, по его словам, может привести любой инцидент с торговым судном, которое идет по Керченскому проливу.

При этом Бабин признал, что подобный сценарий маловероятен, поскольку Россия принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности сооружения. В частности, проводятся проверки всех кораблей, которые идут из украинских портов.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить мост через Керченский пролив.  По словам парламентария, любая страна, которая находится в состоянии войны, стремится разрушить "вражескую инфраструктуру". Он добавил, что обязательно пошел бы на такой шаг, если бы занимал пост министра обороны.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления представителей украинских властей.

"Мне кажется, мы наблюдаем уже полную агонию украинских властей в силу того, что был введен в эксплуатацию наш Крымский мост, да еще и раньше срока на полгода. И все эти заявления выставляют Киев даже не то что в дурном, а в смешном для всего мира свете. Ведь сегодня украинские политики делают настолько противоречивые заявления, что просто сложно представить, как в рамках одного государства от официальных лиц может звучать такая позиция – от уничтожения Крымского моста украинской армией до того, что Крымский мост якобы принадлежит Украине ", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, Киеву следовало бы заняться проблемами внутри своей страны, а не заниматься пустыми заявлениями.

"Я бы обратил внимание на другое заявление Бабина о том, что сегодня у Украины большие проблемы с граничащими с Крымом районами страны, в частности в Херсонской области – сегодня там действуют различные преступные группировки, происходят рейдерские захваты и т.д. И я бы посоветовал украинским властям не заниматься дурными заявлениями, которые никого не волнуют ни в Крыму, ни в целом в России, ни в мире, относительно моста и полуострова, а решать проблемы на своей территории. Лучше бы у президента Украины был постпред в той же Херсонской области, где у страны есть серьезные проблемы", – заключил крымский депутат.

Мост через Керченский пролив – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено в середине мая – на полгода раньше первоначально установленного срока. Движение поездов начнется в 2019 году.

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