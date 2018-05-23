В Верховной раде сообщили о принадлежности Крымского моста Украине‍

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Крымский мост "принадлежит" Украине, как и сам полуостров, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.
По его мнению, мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.
"Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили", — заключил он.
"Пусть помечтают"
Как считает политолог, журналист Юрий Светов, Шуфрич говорит о нереальных ситуациях.
"В высказывании Шуфрича нужно сделать акцент на слово "если" — "если Крым наш, то и Крымский мост наш". Так вот с этим "если" они пусть и живут", — заявил он в эфире радио Sputnik.
Светов отметил, что сначала в Киеве говорили, что мост построить невозможно, а сейчас они уже считают его своим стратегическим объектом.
Светов напомнил, что скоро на Украине пройдут президентские выборы, а рейтинг Петра Порошенко низок.
Он выразил надежду, что в Киеве поменяется власть, и новый лидер страны "займется ключевыми проблемами жизни общества, а не мифами, которыми они занимаются сейчас".
"В мире воспримут реалии, и иностранцы будут ездить в Крым, увидят там реальную жизнь", — заключил политолог.
Крымский мост
Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.
Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа.
Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".