В Верховной раде сообщили о принадлежности Крымского моста Украине‍

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Крымский мост "принадлежит" Украине, как и сам полуостров, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

"По моему мнению, как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский. — Прим. ред.) наш. И слава богу, что он есть", — заявил он в эфире телеканала "112 Украина"

По его мнению, мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.

"Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили", — заключил он.

"Пусть помечтают"

Как считает политолог, журналист Юрий Светов, Шуфрич говорит о нереальных ситуациях.

"В высказывании Шуфрича нужно сделать акцент на слово "если" — "если Крым наш, то и Крымский мост наш". Так вот с этим "если" они пусть и живут", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Светов отметил, что сначала в Киеве говорили, что мост построить невозможно, а сейчас они уже считают его своим стратегическим объектом.

"Ну, пусть сотрясают воздух, пусть помечтают", — добавил журналист.

Светов напомнил, что скоро на Украине пройдут президентские выборы, а рейтинг Петра Порошенко низок.

Он выразил надежду, что в Киеве поменяется власть, и новый лидер страны "займется ключевыми проблемами жизни общества, а не мифами, которыми они занимаются сейчас".

"В мире воспримут реалии, и иностранцы будут ездить в Крым, увидят там реальную жизнь", — заключил политолог.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019-го.

Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа.

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.

При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".