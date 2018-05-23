Политолог прокомментировал мнение в Раде о "принадлежности" Крымского моста

В Верховной раде заявили о принадлежности Крымского моста Украине. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему в Киеве "запели другую песню".

Крымский мост "принадлежит" Украине, как и сам Крым, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

"Крым действительно наш. По моему мнению, как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский мост. — Прим. ред.) наш. И слава богу, что он есть", — заявил политик в эфире телеканала "112 Украина".

При этом Шуфрич выразил уверенность, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.

"Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили", — заключил он.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал эти заявления.

"В высказывании Шуфрича нужно сделать акцент на слово "если" – "если Крым наш, то и Крымский мост наш". Так вот с этим "если" они пусть и живут. Сначала украинские политики находили экспертов, которые доказывали, что мост построить невозможно, а если его построят, то через сто лет. Теперь, когда мост построен, они начали петь другую песню, мол, это украинский мост, он будет для Украины стратегическим объектом. Ну, пусть сотрясают воздух, пусть помечтают", — сказал Юрий Светов.

Он отметил, что Украина приближается к выборам, при этом рейтинг Петра Порошенко низок.

"Если хоть немного поменяются политики во власти, если эти наиболее оголтелые националистические силы будут отодвинуты, то, может быть, новая власть займется ключевыми проблемами жизни общества, а не мифами, которыми они занимаются сейчас. В мире воспримут реалии, и иностранцы будут ездить в Крым, увидят там реальную жизнь", — заключил политолог.

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока. Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая.

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