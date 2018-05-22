В Верховной раде пригрозили уничтожить Крымский мост‍

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить Крымский мост через Керченский пролив. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская? Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект", — заявил он.

Мосийчук добавил, что любая страна, которая находится в состоянии войны за свою территорию, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт.

На уточняющий вопрос, будет ли он лично уничтожать мост, депутат ответил, что непременно бы сделал это, будучи министром обороны.

Безопасность на самом высоком уровне

В ответ на выступление Мосийчука, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил в интервью RT, что безопасность моста через Керченский пролив находится на самом высоком уровне.

По его словам, киевских политиков раздражает тот факт, что мост был открыт раньше срок, хотя раньше на Украине говорили, что Росси не сможет его даже построить.

"Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях", — отметил депутат.

Ганжара добавил, что любая попытка повреждения моста будет "пресекаться самым жестким образом".

Мосийчук хочет напомнить о себе

В свою очередь, политический аналитик, публицист Владислав Гулевич выразил мнение, что Киев будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Крыму, засылая туда экстремистов, диверсионные группы.

"Для реальных действий, более масштабных, чем, например, повреждение ЛЭП или газопроводов, думаю, у украинской власти недостаточно ресурсов", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По мнению Гулевича, заявления Мосийчука связаны с желанием получить электоральную отдачу от тех избирателей, которые регулярно голосуют за националистические силы.

"Так он хочет поднять свой рейтинг, напомнить о себе, поскольку он в свете последних событий как-то затерялся в тени", — заключил эксперт.

Статья The Washington Examiner

На прошлой неделе на сайте журнала The Washington Examiner в разделе мнений появилась статья журналиста Тома Рогана, в которой он написал, что Крымский мост сам по себе — "возмутительное оскорбление" Украины как нации, и предложил нанести по нему удар, несмотря на "возможные" ответные меры.

Позднее журналист уточнил, что при ударе никто не должен пострадать. В остальном Роган не сожалеет о написанном.

Крымский мост

Следственный комитет завел на Рогана и редактора еженедельника The Washington Examiner, в котором вышла провокационная статья, уголовное дело, усмотрев в публикации "признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа.