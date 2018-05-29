"Страна-заложник". Член ОП Крыма о потере Киевом контроля на границе

На Украине заявили о потере управления в граничащих с Крымом районах. В эфире радио Sputnik заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук выразил мнение, что подобная ситуация наблюдается по всей украинской территории.

В ряде граничащих с Крымом районах, в частности в Геническом, наблюдается "потеря признаков государственного управления", заявил в интервью порталу "Обозреватель" Борис Бабин, занимающий на Украине пост постпреда президента страны в Крыму.

По его словам, в приграничных районах появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят "антиукраинские акции" и занимаются раскачиванием ситуации.

"Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду", – сказал Бабин.

Он заявил, что Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к "каким-то силовым или гибридным" действиям, чтобы взять регион под контроль.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук высказал мнение, что украинское государство стало заложником ситуации, которую породили власти страны.

"Бабин – постпред президента Украины в несуществующей автономной республике Крым, ему "фейки" c упоминанием Крыма нужны как средство оправдания – за что он получает зарплату и содержится аппарат его "представительства" в Херсоне. Если говорить о криминализации, то это касается не только юга Украины, но и всей ее территории. Каждый день поступают сообщения о двух-трех случаях преступлений на территории Украины с применением огнестрельного оружия, его на руках у украинского населения находится от семи до девяти миллионов единиц. Оружие применяют на бытовой почве: в маршрутках гранаты взрываются, в такси убивают людей. Это говорит о том, что ситуация действительно выходит из-под контроля государства. И государство уже является заложником той ситуации, которую украинские власти сами же и породили", – сказал Александр Форманчук.

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