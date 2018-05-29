В США для сотрудников Starbucks проведут тренинги расовой терпимости

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Около восьми тысяч кофеен сети Starbucks в США закроются во вторник на тренинги расовой терпимости, чтобы исключить повторение получивших широкую огласку случаев дискриминации, сообщила компания.

"В Starbucks мы гордимся тем, что являемся третьим местом, местом между домом и работой, где всем рады. Местом, где каждый чувствует себя своим, 29 мая мы закроемся в 14.30, чтобы наш коллектив вновь вспомнил о нашей миссии, обсудил идеи о том, как стать еще более радушными", — гласит объявление на дверях одной из кофеен сети в ближайшем пригороде Вашингтона в Потомаке.

Утром в кафе, где за одной стойкой работают азиаты, афроамериканцы и белые, оживленно: посетители, среди которых также немало представителей разных национальностей, привычно покупают напитки, кто-то остается на чашку кофе, кто-то спешит по делам.

"Мы закроемся, как и другие кафе, чтобы провести четырехчасовое собрание и поговорить", — пояснила РИА Новости сотрудница заведения. Закрытие принадлежащих компании кофеен будет продолжаться около четырех часов, при этом расположенные в аэропортах или торговых центрах "точки" Starbucks будут продолжать свою работу. Как пообещал в эфире CNN глава компании Ховард Шульц, практика проведения тренингов будет продолжена и выйдет за пределы США.

По задумке компании, в тренинге примут участие около 175 тысяч ее сотрудников. Ожидается, что помимо видеообращений руководства компании, обсуждения опыта сотрудников и шагов, которые должны быть предприняты для создания атмосферы терпимости, участникам тренинга также покажут документальный фильм режиссера Стэнли Нельсона "Добро пожаловать" (You"re welcome").

Как рассказал в интервью телеканалу CNN Шульц, временная приостановка работы будет обойдется его бизнесу в "десятки миллионов долларов".

Starbucks оказался в центре скандала в апреле после того, как менеджер одного из кафе в Филадельфии (штат Пенсильвания) вызвала полицию, чтобы выдворить из заведения двоих темнокожих посетителей за то, что те, не сделав заказа, ждали в заведении своего друга. Арест был запечатлен на видео и получил широкую огласку.

После инцидента Шульц лично встретился с пострадавшими от действий сотрудницы заведения молодыми людьми, принес им свои извинения и пообещал перемены. В минувшую субботу Starbucks объявил о том, что сидеть за столиками этой сети и пользоваться ее уборными можно и без заказа.