Белый дом заявил о продолжении подготовки к саммиту с КНДР в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. США продолжают активно готовиться к саммиту президента страны Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"США продолжают активно готовиться к ожидаемому саммиту президента США с лидером Кимом в Сингапуре", — написала она у себя в Twitter.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.

После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.