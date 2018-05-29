Мэй выразила соболезнования в связи с атакой в бельгийском Льеже

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования семьям погибших в результате атаки в бельгийском городе Льеж, где во вторник вооруженный преступник застрелил трех человек и ранил еще двух.

"Мои мысли с жертвами сегодняшней трусливой атаки в Бельгии и их скорбящими семьями. Великобритания решительно поддерживает наших бельгийских союзников в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter премьер-министра.

Во вторник при проверке документов вооруженный ножом преступник напал в Льеже на двух полицейских, после чего выхватил у сотрудницы полиции пистолет и открыл по сотрудникам огонь на поражение. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо автомобилей.

Злоумышленник пытался с заложницей укрыться на территории лицея, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. В ходе перестрелки пострадали еще двое полицейских. Уголовное дело по статье о преступлении террористического характера передано в федеральную прокуратуру.

По информации СМИ, преступник недавно вышел из тюрьмы и известен правоохранительным органам как фигурант ряда уголовных дел.