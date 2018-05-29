МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Совет Федерации и Сенат Франции обратятся к парламенту Ирана с призывом максимально содействовать по парламентской линии соблюдению Тегераном принципов, заложенных в Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе, соответствующее решение было принято во вторник в ходе телефонного разговора спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя французского сената Жерара Ларше.
Как было отмечено в ходе телефонного разговора, Россия и Франция выступают с единых позиций за сохранение СВПД, поскольку ему нет альтернативы, а выход из соглашений создает угрозу режиму нераспространения ядерного оружия и мировой безопасности в целом.
Матвиенко и Ларше обсудили также итоги официального визита в Россию президента Франции Эммануэля Макрона и его участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, в рамках которого был подписан пакет совместных документов, направленных на развитие российско-французского сотрудничества.