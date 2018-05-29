МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Совет Федерации и Сенат Франции обратятся к парламенту Ирана с призывом максимально содействовать по парламентской линии соблюдению Тегераном принципов, заложенных в Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе, соответствующее решение было принято во вторник в ходе телефонного разговора спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя французского сената Жерара Ларше.

"Собеседники договорились направить свои послания в адрес Али Лариждани — председателя Меджлиса Ирана — с призывом к коллегам максимально содействовать по парламентской линии сохранению приверженности иранской стороной принципам, заложенным в СВПД по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана", — говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

Как было отмечено в ходе телефонного разговора, Россия и Франция выступают с единых позиций за сохранение СВПД, поскольку ему нет альтернативы, а выход из соглашений создает угрозу режиму нераспространения ядерного оружия и мировой безопасности в целом.

Матвиенко и Ларше обсудили также итоги официального визита в Россию президента Франции Эммануэля Макрона и его участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, в рамках которого был подписан пакет совместных документов, направленных на развитие российско-французского сотрудничества.