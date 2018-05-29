Нацбанк Казахстана наказал Банк Астаны за нарушения

АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. Национальный банк Казахстана приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц Банка Астаны до 29 августа 2018 года включительно, сообщает Sputnik Казахстан.

"Данное решение принято Национальным банком в рамках надзорного реагирования за нарушение Банком Астаны требований банковского законодательства за систематическое, три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев, ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям", — пояснил финрегулятор.

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов банка.

По состоянию на 1 мая объем принятых депозитов физических лиц Банка Астаны составляет 53 миллиарда тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц банка составляет 0,6% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.

В апреле президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что три банка — ЭксимБанк, Банк Астаны и Qazaq Banki — имеют "ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам". Это спровоцировало отток ликвидности из банков. Только из Банка Астаны в течение недели вкладчики забрали более 30 миллиардов тенге.

Банк Астаны сообщил, что ведет переговоры с Нацбанком Казахстана о предоставлении экстренного займа.

Кроме того, банк был вынужден установить ограничения на переводы между счетами и снятие денег с депозитов.

Ограничения также действуют на проведение операций безналичной оплаты физическими лицами по платежным дебетовым картам до 100 тысяч тенге в месяц. При этом клиенты жаловались на невозможность совершать какие-либо операции даже в пределах лимита.

Как сообщили в Банке Астаны 22 мая, ведутся переговоры с потенциальными стратегическими инвесторами. Просьба об экстренном займе у Нацбанка все еще актуальна и находится на рассмотрении у финрегулятора.

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