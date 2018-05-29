Родители таджикских школьников попросили Озоду Рахмон вернуть каникулы

ДУШАНБЕ, 29 мая – РИА Новости. Таджикские мамы составили петицию на имя главы исполнительного аппарата президента Озоды Рахмон с просьбой вернуть детям весенние и осенние каникулы, сообщает Sputnik Таджикистан.

Документ поступил в аппарат президента 28 мая. Всего петицию подписали почти 600 человек.

Дискуссия о необходимости подать прошение развернулась на страницах паблика в Facebook Tajik Mama в конце мая. Участницы группы писали о том, что таджикским школьникам тяжело учиться, поскольку уже восемь лет в школах Таджикистана учебный год заканчивается в начале июня, а осенних и весенних каникул у детей и вовсе нет, зато зимой они отдыхают целый месяц.

По мнению родителей, заставлять учиться детей полгода без отдыха – неправильно.

"У сына носом идет кровь", "Дети уже устали, не хотят в школу ходить", "Хоть треснем, но ничего не сможем изменить!"- такие комментарии оставляли родители в группе.

Осенние и весенние каникулы исчезли из учебной сетки начиная с 2010-2011 учебного года. При этом зимние каникулы увеличились и теперь продолжаются целый месяц с 1 по 31 января.

Тогда такое решение власти объяснили необходимостью улучшить условия для проведения различных мероприятий, таких как курсы по повышению квалификации преподавателей, а также школьных олимпиад, чтобы не отрывать ни школьников, ни учителей от учебы.

Несмотря на всеобщее недовольство министр образования и науки страны Нуриддин Саид заявил, что таджикским школьникам не вернут осенние и весенние каникулы.

По его мнению традиционная советская система образования — это прошлое, к которому Таджикистан никогда больше не вернется.

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