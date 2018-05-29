Астана просит Россию и Германию экстрадировать двух банкиров

АЛМА-АТА, 29 мая – РИА Новости. Казахстан попросил компетентные органы России и Германии экстрадировать в республику двух банкиров, подозреваемых на родине в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана Нурлан Жахин.

По его информации, генеральная прокуратура Казахстана направила запрос об экстрадиции бывшего советника председателя правления казахстанского АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева, задержанного в России, а также бывшего акционера АО "Qazaq banki" Бахыта Ибрагима, задержанного в Германии. Они оба являются фигурантами одного уголовного дела.

"Поскольку Ертаев и Ибрагим скрывались от органов следствия за рубежом, судом они были объявлены в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Генеральной прокуратурой в компетентные органы России и Германии направлены запросы об их экстрадиции в Республику Казахстан", — сообщил Жахин, которого цитирует телеканал "Астана".

Дело в отношении Ертаева было возбуждено в марте этого года по части 4 статьи 177 УК Республики Казахстан (мошенничество), через неделю бизнесмен был объявлен в международный розыск. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Российские правоохранители задержали Ертаева в Красногвардейском проезде возле "Москва-Сити" 8 мая. Решением Пресненского суда Москвы Ертаев был отправлен под домашний арест до 16 июня 2018 года.