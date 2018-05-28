Белый дом подтвердил проведение встречи Трампа и Абэ для обсуждения КНДР

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. В Белом доме сообщили по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, что лидеры договорились вновь встретиться для обсуждения ожидаемой встречи между США и КНДР.

Ранее о возможности проведения такой встречи сообщил журналистам сам Абэ.

"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Лидеры обсудили последнее развитие событий в Северной Корее и подтвердили, что они вновь встретятся для продолжения координации перед ожидаемой встречей между США и Северной Кореей", — говорится в распространенном сообщении Белого дома.

В нем отмечается, что Трамп и Абэ разделяют необходимость достижения "полной ликвидации ядерного, химического и биологического оружия Северной Кореи, а также ее программы разработки баллистических ракет".

Ранее японские СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщили, что Абэ может посетить США 6-7 июня, чтобы провести встречу с Дональдом Трампом. Предполагается, что на встрече с американским лидером премьер-министр Японии еще раз сверит позиции двух стран по вопросу вокруг КНДР и обсудит усиление координации с США в решении проблемы японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 1970–1980-е годы.