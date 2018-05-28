Глава военной разведки Израиля примет участие в переговорах с Шойгу

Флаг на территории посольства Израиля в Москве. Архивное фото

Флаг на территории посольства Израиля в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Глава военной разведки Израиля отправляется вместе с главой минобороны Авигдором Либерманом в Москву на переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщили РИА Новости в посольстве Израиля в Москве.

"Министр обороны Израиля Авигдор Либерман намерен встретиться 31 мая в Москве с главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу… Вместе с Либерманом в Москву отправляются глава военной разведки АМАН и глава военно-политического отдела минобороны", — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба израильского министра сообщила, что Либерман в четверг встретится в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.