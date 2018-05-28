Боевик ХАМАС погиб в секторе Газа в результате израильского обстрела

ГАЗА, 28 мая — РИА Новости. Один палестинец погиб в секторе Газа в результате артиллерийского обстрела со стороны израильских сил, заявил РИА Новости представитель местного минздрава Ашраф аль-Кедра.

"Один палестинец погиб и еще один был ранен в результате обстрела в северной части анклава", — заявил собеседник агентства.

Вооруженное крыло ХАМАС — бригада "Кассам" — в заявлении подтвердило, что жертвами обстрела наблюдательного пункта в городе Бейт-Лахия стали боевики движения.

Пресс-служба армии Израиля ранее сообщила, что израильский танк обстрелял наблюдательный пункт боевиков в ответ на попытку нарушения границы двумя палестинцами и обстрел с территории анклава.

Несколько дней назад израильтяне обстреляли наблюдательную вышку в южной части сектора Газа, убив, по данным местных медиков, трех палестинцев.