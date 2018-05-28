РИМ, 28 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо призвал итальянцев вывесить национальные флаги и принять участие в манифестациях в знак протеста против решения президента Серджо Маттареллы поручить формирование правительства Италии экономисту Карло Коттарелли.

"Вчерашняя ночь стала самой темной за всю историю итальянской демократии. Президент Италии превысил свои полномочия, не дав попасть в правительство "Движению 5 звезд", политической силе, которая набрала 11 миллионов голосов. Правительство, которое бы получило абсолютное большинство в парламенте благодаря контракту с "Лигой". Он решил поставить в правительство технических фигур, которые не получат никакого правительственного большинства. То есть мы будем иметь правительство, за которое не только не голосовал народ, но которое и не поддерживает парламент", — заявил Ди Майо в ходе прямого эфира в Facebook.

В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный "Движением 5 звезд" и "Лигой" кандидат Джузеппе Конте. Фатальным препятствием для формирования нового кабинета стала кандидатура министра экономики. "Лига", которая совместно с "Движением" выдвинула Конте на пост премьера, настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую монетарную политику. Конте, которому Маттарелла поручил сформировать правительство и предоставить список министров, вернул президенту соответствующий мандат.

"Уникальный, постыдный случай в истории республики! Как политический лидер движения, я призываю всех наших сторонников, избирателей и активистов к мобилизации, чтобы они приняли участие в ряде инициатив, которые начинаются с сегодняшнего дня. Я знаю, что вы разозлены, мы не можем оставаться наблюдателями, мы должны реагировать быстро. Нам нужны символы, чтобы нас было видно: сегодня я вывешу из окна итальянский флаг и прошу вас сделать то же самое. Помимо флага, я прошу вас выступать в социальных сетях, используя хэштег ("Мой голос имеет значение"), вывешивайте свои фото, фото Конституции, фото флага. Также мы организуем манифестации в главных городах Италии, шествия и символические жесты – все возможное, чтобы мирно утвердить наше право выбирать свое будущее. Второго июня, в День республики, я приглашаю всех в Рим, где мы проведем крупное мероприятие. Мы попадем в правительство – я обещаю!" — заявил Ди Майо.

В понедельник Маттарелла дал мандат на формирование нового национального правительства экономисту Карло Коттарелли. Действия Маттареллы многие ведущие итальянские политики расценили как превышение конституционных полномочий.

Правительство Коттарелли призвано стать "техническим", даже в случае маловероятно получения доверия в парламенте, его полномочия продлятся до начала следующего года. Известный экономист, выступая после приема у президента, отметил, что при отсутствии доверия его кабмину в парламенте внеочередные выборы пройдут в стране "после августа".