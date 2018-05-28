Жириновский вступился за Вайнштейна: люди без отклонений не создают шедевры

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в изнасиловании, является выдающимся человеком, а для таких людей свойственно иметь отклонения от нормы в своем поведении, иначе они бы не делали великих открытий и не создавали шедевры искусства.

"Это очень талантливый человек, но ему нужна какая-то отдушина, какой-то должен быть допинг, иначе он… ни одного "Оскара" не получит. Вот что (лучше) – получить 80 "Оскаров" и быть обвиненным, употреблять наркотики, много сексуальных контактов или чистый, спокойный тюфтя идет с сумкой с хозяйственной в магазин и в детский сад за ребенком? Никому ненужный, никому не интересный, никакого "Оскара", — сказал Жириновский на встрече с молодежью в Госдуме.

"Есть серая масса нас с вами людей. Что будет происходить в обществе? Кино нет, музыки нет, компьютеров нет. Это все они изобретают – они, с особыми наклонностями. Простой человек не может это изобрести, не получится у него", — добавил он.

В качестве примера он сослался на слухи о гомосексуальной ориентации композитора Петра Чайковского. По его мнению, это является примером того, что выдающиеся личности всегда имеют в своем поведении некоторые отклонения от общепринятой нормы. В ходе обсуждения в зале разгорелась дискуссия на эту тему. Одна из присутствующих в зале заявила о некорректном сравнении Вайнштейна с Чайковским, так как инцидентов, связанных с насилием со стороны композитора, не было.

В зале также прозвучала мысль о меркантильных интересах женщин, выдвинувших обвинения против продюсера. Жириновский в свою очередь отметил, что, заявив об инциденте, актрисы смогли бы отсудить определенные суммы. "Почему они молчали?.. Если бы Вайнштейн схватил молодую актрису прямо в студии и изнасиловал – вот зверь. Он этого не делал, они сами приходили к нему", — аргументировал свою позицию Жириновский.

Лидер ЛДПР также заявил о женской солидарности в таких вопросах. Однако участница встречи возразила политику. "Если будут насиловать мужчину, я тоже буду против", — сказала она.

"Не надо насиловать. А кто говорит, что надо? Механизм надо понять, чтобы этого не было, надо понять, почему это происходит", — сказал Жириновский.

Один из самых громких скандалов в Голливуде последнего времени разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск. На текущей неделе Вайнштейн явился в полицию и был задержан, ему предъявили обвинения в изнасиловании и сексуальных преступлениях против двух женщин. Позже кинопродюсера, по данным СМИ, отпустили под залог в 1 миллион долларов.