Таджикским ученым и студентам запретили выезд за границу без спецразрешения

Студентки университета идут с занятий в городе Душанбе в Таджикистане. Архивное фото

Студентки университета идут с занятий в городе Душанбе в Таджикистане. Архивное фото

ДУШАНБЕ, 28 мая – РИА Новости. Таджикские преподаватели, студенты, исследователи и ученые теперь не имеют права выезжать за границу на учебу или в служебную командировку без официального разрешения, сообщает Sputnik Таджикистан.

Согласно новым правилам, перед любым выездом за рубеж сотрудники аппарата Министерства образования и науки, директора школ и ректора вузов должны согласовывать свой выезд с властями Таджикистана. Лица, выезжающие за границу, должны за 15 дней предоставить все подробности по поездке, а также письменное решение МИД.

"Также руководители образовательных учреждений должны обосновать свой выезд и согласовать текст своего возможного выступления на международном мероприятии с руководством Минобрнауки", — говорится в документе.

Сотрудники сферы образования по возвращению должны предоставить письменный отчет о поездке в Министерство образования.

Эти же правила касаются учащихся и учителей среднеобразовательных учреждений – только после получения письменного разрешения они могут выехать для участия в международных олимпиадах и других мероприятиях.

Предоставить сведения о продолжении учебы за рубежом необходимо также студентам и научным исследователям. Если пребывание за границей продлится более года, то в таких случаях необходимо получить решение Научного совета образовательного учреждения.

По данным Минобрнауки, цель новых правил — упорядочить выезда за рубеж студентов, аспирантов и учителей.

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