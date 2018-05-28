Таджикским ученым и студентам запретили выезд за границу без спецразрешения

ДУШАНБЕ, 28 мая – РИА Новости. Таджикские преподаватели, студенты, исследователи и ученые теперь не имеют права выезжать за границу на учебу или в служебную командировку без официального разрешения, сообщает Sputnik Таджикистан.
"Также руководители образовательных учреждений должны обосновать свой выезд и согласовать текст своего возможного выступления на международном мероприятии с руководством Минобрнауки", — говорится в документе.
Сотрудники сферы образования по возвращению должны предоставить письменный отчет о поездке в Министерство образования.
Эти же правила касаются учащихся и учителей среднеобразовательных учреждений – только после получения письменного разрешения они могут выехать для участия в международных олимпиадах и других мероприятиях.
Предоставить сведения о продолжении учебы за рубежом необходимо также студентам и научным исследователям. Если пребывание за границей продлится более года, то в таких случаях необходимо получить решение Научного совета образовательного учреждения.
По данным Минобрнауки, цель новых правил — упорядочить выезда за рубеж студентов, аспирантов и учителей.
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