Абэ и Трамп договорились провести переговоры до саммита КНДР и США

ТОКИО, 28 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора провести переговоры в преддверии готовящейся встречи лидеров США и КНДР.

Об этом японский премьер заявил журналистам по итогам телефонной беседы, сообщает агентство Киодо

Ранее японские СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщили, что Синдзо Абэ может посетить США 6-7 июня, чтобы провести встречу с Дональдом Трампом. Предполагается, что на встрече с американским лидером премьер-министр Японии еще раз сверит позиции двух стран по вопросу вокруг КНДР и обсудит усиление координации с США в решении проблемы японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 1970-1980-е годы.