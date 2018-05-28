Грузия имеет все для членства в НАТО, заявил Столтенберг

ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Грузия имеет все необходимое для членства в НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве в понедельник.

Сессия ПА НАТО, начавшаяся в пятницу, завершает работу в понедельник в Варшаве.

"Грузия имеет уже все, что ей нужно, чтобы стать членом НАТО", — сказал Столтенберг.

"Мы еще не уточнили все элементы саммита (саммит НАТО пройдет в Брюсселе через несколько недель – ред.), но я уверен, что союзники найдут время, чтобы признать действия Грузии на пути к членству НАТО, участие Грузии в миссии в Афганистане", — добавил он.

Премьер Грузии Георгий Квирикашвили ранее заявил, что надеется на вступление страны в НАТО к 2021 году.