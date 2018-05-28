Число погибших из-за ливней на Шри-Ланке возросло до 23

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Число погибших в результате ливней и шторма на Шри-Ланке увеличилось до 23 человек, около 75 тысяч человек были эвакуированы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на центр ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

По данным агентства, из-за непогоды более четырех тысяч зданий пострадали или были полностью разрушены. Частично затоплены дороги, из-за чего в некоторых школах отменены занятия.

Местные власти выпустили новое предупреждение для некоторых регионов в южной, южно-центральной и центральной частей страны, в том числе для популярных в сезон у туристов городов Калутара и Галле в связи с прогнозами о продолжении шторма.

"Люди, проживающие в зонах красного уровня опасности, будут эвакуированы в безопасные места. Они будут оставаться там, пока уровень опасности не снизится", — цитирует агентство представителя центра Прадипа Кодиппили (Pradeep Kodippili).

На Шри-Ланке начался ежегодный период муссонных дождей. По последним данным метеорологических служб страны, количество осадков в некоторых районах может превысить 50 миллиметров.