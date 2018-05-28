Делегация КНДР посетит Сингапур, сообщили СМИ

ТОКИО, 28 мая — РИА Новости. Высокопоставленный чиновник из КНДР прибыл в понедельник в Пекин по дороге в Сингапур для подготовки к американо-южнокорейскому саммиту, намеченному на 12 июня, сообщили японские и южнокорейские СМИ.

Журналисты Японии и Южной Кореи дежурят в пекинском аэропорту, следя за прибывающими из Северной Кореи лицами.

Информированный источник сообщил южнокорейскому агентству Рёнхап, что на этот раз из Пхеньяна в Пекин прибыл заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, которого называют в Сеуле "дворецким" дома Ким Чен Ына, высшего руководителя страны, планирующего в следующем месяце встретиться в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом.

По данным источника, имя Ким Чхан Сона зарегистрировано на рейс CA5283 из Пекина в Сингапур.

"Вероятно, он летит в Сингапур сегодня, чтобы обсудить с американской стороной протокольные вопросы в связи с американо-северокорейским саммитом", — приводит агентство слова источника. По его данным, в делегации КНДР восемь человек.