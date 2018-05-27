В ФСБ заявили, что угроза незаконной миграции иностранцев сохраняется

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Граждане стран Центральной Азии, а также Украины и Молдавии составляют основную долю мигрантов, пытающихся пересечь границу России, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник столетия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"В 2017 году только на российско-казахстанском участке границы выявлено более 6,5 тысяч трудовых мигрантов. Около 1,5 тысяч из них имели документы с измененными установочными данными. Некоторые пытались проникнуть на российскую территорию в обход пунктов пропуска, а также в укрытиях грузовых поездов и большегрузных автомобилей", — добавил он.
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