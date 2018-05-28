Владимир Кулишов: на границе России в год пресекаем десятки тысяч нарушений

Двадцать восьмого мая исполняется сто лет российской пограничной службе. Она всегда была одной из главных опор безопасности страны. О том, как менялась структура отечественной системы охраны рубежей России, какова сейчас обстановка на границе, в чем заключаются наиболее значимые достижения пограничников, в интервью РИА Новости в канун юбилея рассказал заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
— Владимир Григорьевич, развитие пограничной службы тесно связано с историей становления российской государственности. Какие этапы прошла погранслужба? В каком состоянии она встречает свой юбилей?
— В этом году российские пограничники отмечают свой вековой юбилей. Вехой отсчета современной истории образования пограничной службы России является 28 мая 1918 года, когда Совет Народных Комиссаров РСФСР издал Декрет об учреждении Пограничной охраны.
Днем создания пограничной службы в дореволюционной России считался 5 августа 1827 года, когда император Николай I утвердил Положение об устройстве Пограничной таможенной стражи. В 1835 году Пограничная таможенная стража, находившаяся в подчинении министерства финансов России и решавшая главным образом задачи борьбы с контрабандой товаров, стала именоваться Пограничной стражей.
Революционные события 1917 года и образование советского государства потребовали создания вооруженной организации государства нового типа, включая пограничную охрану. В связи с этим Совет Народных Комиссаров Декретом "Об учреждении Пограничной охраны" от 28 мая 1918 года в качестве основных задач определил борьбу с бандитизмом, контрреволюцией, шпионажем и диверсиями, недопущение ввоза идеологически враждебной литературы и оружия, а также пресечение контрабанды.
С началом Великой Отечественной войны пограничные войска, продолжая охранять государственную границу СССР на южном, восточном и дальневосточном направлениях, участвовали в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. Из пограничных подразделений формировались отдельные пограничные полки, которые в составе общевойсковых соединений участвовали в обороне Минска, Мурманска, Ленинграда, Смоленска, Киева, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда и других городов.
Пограничники принимали участие в освобождении Кавказа, Крыма, Украины, Белоруссии, штурме Берлина. В составе войск НКВД личный состав пограничных войск привлекался к охране тыла Красной армии, противодействуя разведывательно-диверсионной деятельности противника, участию в обеспечении охраны Тегеранской и Ялтинской международных конференций, а также несению комендантской службы в Берлине в составе отдельного 105-го пограничного полка.
В 80-е годы подразделения пограничных войск выполняли ряд оперативно-войсковых и специальных задач на территории Демократической Республики Афганистан, включая обеспечение безопасности транспортных коммуникаций ограниченного контингента советских войск в северных провинциях Афганистана. При этом они последними вышли с территории Афганистана, прикрывая вывод частей 40 армии.
С распадом Советского Союза возникла необходимость создания пограничной охраны Российской Федерации. 12 июня 1992 года президент Российской Федерации подписал указ № 620 "О создании Пограничных войск Российской Федерации в составе Министерства безопасности Российской Федерации". 30 декабря 1993 года была создана Федеральная пограничная служба — Главное командование Пограничных войск Российской Федерации, в состав которой вошли 6 пограничных округов: Северо-Западный, Кавказский Особый, Забайкальский, Дальневосточный, Тихоокеанский и Северо-Восточный, в последующем переименованные в региональные управления ФПС России.
При этом часть пограничных подразделений ФПС России продолжала оставаться в Армении, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии, обеспечивая защиту и охрану границ вышеуказанных государств и оказывая помощь в создании национальных пограничных структур.
Широко известен подвиг пограничников 12-й заставы Московского погранотряда, которые, находясь в окружении, в течение 12 часов отражали нападение превосходящего противника. За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, шестерым пограничникам присвоено звание Героя Российской Федерации, 29 воинов награждены орденом Мужества, 17 — медалью "За отвагу". 12-я погранзастава в память о 25 погибших ее защитниках получила почетное наименование "Имени 25 героев".
До распада Советского Союза в пограничных войсках насчитывалось более 100 именных пограничных застав. После 1991 года 40 из них осталось за пределами России. Работа по присвоению почетных наименований подразделениям пограничной службы продолжается. В настоящее время имена героев-пограничников носят 54 пограничные заставы и 4 корабля.
В сложные 90-е годы пограничники противостояли на государственной границе организованной преступности, использовавшей тактику шантажа, подкупа и угрозы их жизни. В ноябре 1996 года в дагестанском городе Каспийске террористы взорвали два подъезда девятиэтажного жилого дома, в котором проживали пограничники. Погибло 67 человек, в том числе 54 военнослужащих и членов их семей.
В 1997 году на Федеральную пограничную службу были возложены задачи по охране биологических ресурсов и государственному контролю в этой сфере.
Сформировавшиеся в начале ХХI века новые угрозы безопасности Российской Федерации в пограничной сфере, преимущественно связанные с распространением международного терроризма, контрабандой оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконной миграцией иностранных граждан, афганским наркотрафиком, расхищением природных ресурсов, требовали выработки новых подходов к обеспечению пограничной безопасности.
При этом значительно сократилась войсковая компонента, увеличились оперативная и техническая составляющие пограничной службы. Получили развитие правоохранительные функции пограничных органов. Сформированы отделы дознания и административной практики. Созданы система мобильных резервов (отделы, отделения мобильных действий), подразделения специального назначения. Осуществлен переход к охране отдельных участков государственной границы преимущественно оперативными силами, средствами и методами. Оптимизирована система управления и ресурсного обеспечения пограничных органов, на профессиональную основу переведено их комплектование.
В настоящее время идет целенаправленный процесс их технического перевооружения, последовательного перехода к более эффективным формам и способам пограничной деятельности.
— С 2012 года реализуется федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)". Как изменился облик государственной границы за это время?
— Важным направлением повышения надежности системы защиты и охраны государственной границы является работа по ее обустройству и созданию современной пограничной инфраструктуры.
В рамках реализации федеральных целевых и межгосударственных программ ведутся проектирование, реконструкция и строительство комплексов зданий и сооружений пограничных управлений, районных отделов, линейных отделений (застав), пунктов технического наблюдения, объектов береговой охраны.
В настоящее время Федеральной службой безопасности совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти ведется работа по реализации федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)", в рамках которой уже построены объекты пограничной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республике Калмыкия, Республике Алтай и Республике Бурятия, Краснодарском, Хабаровском и Камчатском краях, Ростовской и Оренбургской областях.
Завершается строительство объектов в Камчатском крае, Архангельской, Калининградской и Еврейской автономной областях. Активно ведется строительство в Республике Крым, Ставропольском крае и арктическом регионе Российской Федерации.
— Какова обстановка на государственной границе в настоящее время? Что изменилось в сравнении с прошлым годом? Можете ли вы рассказать о наиболее значимых результатах пограничной деятельности?
— Обстановка на государственной границе Российской Федерации носит динамичный характер. Она складывается под влиянием угроз безопасности, преимущественно связанных с попытками проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также деятельностью трансграничных преступных групп, занятых в сфере контрабанды оружия и боеприпасов, незаконной миграции, наркотрафика, незаконного перемещения через границу товаров и грузов, промысла водных биоресурсов (ВБР).
В 2017 году в сфере борьбы с трансграничной преступностью из незаконного оборота изъято 237 единиц огнестрельного оружия, более 90 килограммов взрывчатых веществ, свыше 20 тысяч боеприпасов.
Сохраняется угроза незаконной миграции иностранных граждан. Основную часть из них составляют жители центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, следующие в Российскую Федерацию с целью трудоустройства. Как правило, это лица, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен. В 2017 году только на российско-казахстанском участке границы выявлено более 6,5 тысячи трудовых мигрантов. Около полутора тысяч из них имели документы с измененными установочными данными. Некоторые пытались проникнуть на российскую территорию в обход пунктов пропуска, а также в укрытиях грузовых поездов и большегрузных автомобилей.
Актуальной является угроза контрабандного ввоза в Российскую Федерацию наркотических средств и психотропных веществ. В прошлом году пограничными органами из незаконного оборота изъято 575 килограммов наркотических средств, возбуждено 284 уголовных дела, осуждены 193 лица. Предпринимались попытки контрабандного ввоза в Россию наркотиков латино-американского происхождения с использованием судов заграничного следования. Возросли риски незаконного оборота синтетических наркотиков.
На морских направлениях сохраняются предпосылки к совершению правонарушений в сфере добычи и реализации морских биологических ресурсов. При этом организаторами преступного бизнеса изыскиваются новые схемы сокрытия объемов их вылова. За два последних года изъято более 3,4 тысячи тонн продукции рыбного промысла, наложено штрафов на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, задержано 93 промысловых судна-нарушителя и более 1,8 тысячи маломерных судов.
Вышеуказанные тенденции развития обстановки сохраняются в текущем году. Они формируются преимущественно под воздействием сложных международных отношений, а также нарастающего военно-политического, экономического и информационного давления на Российскую Федерацию со стороны США и их союзников.
— Как вы можете охарактеризовать обстановку на российско-украинской границе? Есть ли риски ухудшения ситуации и какие ответные меры принимают пограничные органы?
— Обстановка на российско-украинской границе является непростой. Наиболее динамичный характер она носит на крымском и ростовском направлениях, где сохраняются риски проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп, контрабандного перемещения через границу оружия и боеприпасов. Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан.
Периодически совершаются провокационные действия в отношении российских объектов экономической деятельности в акватории Черного моря, прилегающей к Крымскому полуострову, а также судов, следующих в порты Крыма.
Сохраняется угроза незаконного перемещения на российскую территорию оружия и боеприпасов, связанная со значительным количеством их незаконного обращения на территории Украины. За два последних года на российско-украинской границе из незаконного оборота изъято более 80 единиц оружия, 20 тысяч боеприпасов, около 22 килограммов взрывчатых веществ.
Предпринимаются попытки контрабандного перемещения через государственную границу сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления, перегона домашних животных. В прошлом году задержано товаров и грузов на сумму более 80 миллионов рублей.
Несмотря на сложность обстановки, нам удается поддерживать правопорядок на российско-украинском участке границы. Реализуемые пограничными органами меры позволяют своевременно выявлять и пресекать значительное число нарушений режима государственной границы.
— Год назад много говорилось о новом порядке пересечения российско-белорусского участка госграницы, имели место откровенные спекуляции и измышления на эту тему. Что можно сказать о ситуации, складывающейся сегодня?
— Действительно, измышлений на эту тему было много. Руководство Пограничной службы ФСБ России информировало общественность о характере дополнительных режимных мер, осуществляемых пограничными органами на российско-белорусской границе. Однако проблема пересечения границы на данном участке периодически поднимается в некоторых СМИ. И ваш вопрос тоже, видимо, не случаен. В связи с этим хочу дать дополнительные разъяснения.
На российско-белорусском участке пункты пропуска через государственную границу отсутствуют. Ни российской, ни белорусской сторонами пограничный контроль на государственной границе не осуществляется. Право свободно перемещаться на территории Союзного государства имеют только граждане Российской Федерации и Республики Беларусь. Граждане третьих стран могут въезжать на территорию России и Белоруссии только через пункты пропуска на государственной границе.
Установление в феврале 2017 года пограничной зоны в приграничных с Белоруссией субъектах Российской Федерации было направлено на создание необходимых условий для осуществления контроля пограничными органами за пребыванием граждан третьих стран на российской приграничной территории. При этом пограничный режим не ограничивает права и свободу российских и белорусских граждан, не влияет на режим пересечения ими российско-белорусской государственной границы и не ущемляет интересы приграничного населения.
В то же время меры по усилению контроля за соблюдением правил пограничного режима, а также пассажирским и транспортным потоками позволяют предотвращать появление каналов незаконного пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран. В 2017 году нами выявлено на 20% больше иностранных граждан, находящихся на приграничной российской территории с нарушением установленных правил, пресечено 250 попыток незаконного ввоза в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия общим весом более 2 тысяч тонн, подпадающих под российские контрсанкции.
Таким образом, наряду с созданием условий для пограничных органов, установление пограничного режима делает жизнь населения приграничья более безопасной.
— А что происходит сейчас на границе с Грузией?
— Реализуемые пограничными органами меры в комплексе с другими мероприятиями, проводимыми силовыми и правоохранительными структурами по поддержанию правопорядка на Северном Кавказе, обеспечили стабильность обстановки на российско-грузинской государственной границе и приграничных территориях. На данном участке нет серьезных нарушений, поддерживается установленный режим.
В то же время, благодаря последовательным действиям российских пограничников по поддержанию административно-правовых режимов, установленных на этих границах, обстановка на приграничных с Грузией территориях Абхазии и Южной Осетии остается стабильной.
На обеспечение обстановки стабильности, предотвращение и реагирование на инциденты направлены регулярные встречи представителей этих республик и Грузии. В соответствии с форматом, согласованным на дискуссии по безопасности на Южном Кавказе, в Женеве указанные встречи проводятся при участии России, ОБСЕ и Мониторинговой миссии Европейского союза.
— Канал нелегальной миграции используется международными террористами для проникновения в различные страны, в том числе в Россию. Как пограничные органы противодействуют этому явлению? Насколько увеличились риски после завершения активной фазы операции против террористов в Сирии?
— Действительно, боевики, выдавливаемые из зон вооруженных конфликтов, пытаются использовать канал международного транспортного сообщения для незаконного проникновения в Россию и другие страны СНГ. В связи с этим пограничными органами и территориальными органами безопасности наработана и постоянно совершенствуется практика совместной деятельности по выявлению в пассажиропотоке лиц данной категории.
В 2017 году в ходе совместных фильтрационно-проверочных мероприятий выявлено свыше 1,4 тысячи лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, 50 иностранных граждан, планировавших выехать транзитом через территорию Российской Федерации в зоны международных конфликтов, задержано более 6,5 тысячи лиц, находившихся в международном и федеральном розыске.