Владимир Кулишов: на границе России в год пресекаем десятки тысяч нарушений

Двадцать восьмого мая исполняется сто лет российской пограничной службе. Она всегда была одной из главных опор безопасности страны. О том, как менялась структура отечественной системы охраны рубежей России, какова сейчас обстановка на границе, в чем заключаются наиболее значимые достижения пограничников, в интервью РИА Новости в канун юбилея рассказал заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

— Владимир Григорьевич, развитие пограничной службы тесно связано с историей становления российской государственности. Какие этапы прошла погранслужба? В каком состоянии она встречает свой юбилей?

— В этом году российские пограничники отмечают свой вековой юбилей. Вехой отсчета современной истории образования пограничной службы России является 28 мая 1918 года, когда Совет Народных Комиссаров РСФСР издал Декрет об учреждении Пограничной охраны.

При этом следует отметить, что истоки ее зарождения относятся к периоду появления централизованного русского государства, когда возникла необходимость охраны его рубежей. С развитием российской государственности менялись организационные формы охраны границ от строительства отдельных оборонительных пограничных укреплений и оборудования засечных линий до создания пограничных и таможенных кордонов. В годы правления Ивана IV (Грозного) охрана рубежей русского централизованного государства получила законодательное закрепление в "Боярском приговоре о станичной и сторожевой службе" от 16 февраля 1571 года. При Петре I войсковая охрана стала дополняться таможенной службой, выполняющей функции экономической защиты российского государства, которая получила развитие во времена правления Екатерины II. 27 сентября 1782 года императрицей был издан Указ "Об учреждении особой таможенной цепи и стражи для отвращения потаенного провоза товаров".

Днем создания пограничной службы в дореволюционной России считался 5 августа 1827 года, когда император Николай I утвердил Положение об устройстве Пограничной таможенной стражи. В 1835 году Пограничная таможенная стража, находившаяся в подчинении министерства финансов России и решавшая главным образом задачи борьбы с контрабандой товаров, стала именоваться Пограничной стражей.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Русский пограничный и таможенный пост на финской стороне реки Торне во время Первой мировой войны © РИА Новости Перейти в фотобанк Русский пограничный и таможенный пост на финской стороне реки Торне во время Первой мировой войны

Пятнадцатого октября 1893 года император Александр III издал указ, согласно которому Пограничная стража была выделена в Отдельный корпус пограничной стражи (ОКПС), который насчитывал семь округов, охранявших участки границы протяженностью от 1,5 до 3,3 тысячи километров. За первые пять лет функционирования ОКПС (1893-1898 годы) на границах Российской империи было задержано свыше 30 тысяч контрабандистов, изъято контрабандных товаров на сумму, превышающую 1 миллион 420 тысяч рублей. За успехи в борьбе с контрабандой за период с 1893 по 1913 год 574 чина ОКПС, в том числе 489 нижних чина, были награждены орденами и медалями. В ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов на базе округов ОКПС формировались пограничные полки, бригады и дивизии, которые участвовали во всех военных кампаниях на Западном и Кавказском театрах военных действий, в том числе в знаменитом Брусиловском прорыве.

Революционные события 1917 года и образование советского государства потребовали создания вооруженной организации государства нового типа, включая пограничную охрану. В связи с этим Совет Народных Комиссаров Декретом "Об учреждении Пограничной охраны" от 28 мая 1918 года в качестве основных задач определил борьбу с бандитизмом, контрреволюцией, шпионажем и диверсиями, недопущение ввоза идеологически враждебной литературы и оружия, а также пресечение контрабанды.

С образованием СССР Советом Труда и Обороны было принято решение о формировании Отдельного пограничного корпуса (ОПК) войск ГПУ и возложении на него задач охраны сухопутной и морской границы. За 10 лет (с 1929 по 1939 годы) численность пограничных войск возросла с 41 до 134 тысяч человек. Пограничники самоотверженно встали на охрану границы молодой советской республики, вели борьбу с басмачеством, контрреволюцией и шпионажем, мужественно сражались с японскими милитаристами у озера Хасан и на реке Халхин-Гол.

С началом Великой Отечественной войны пограничные войска, продолжая охранять государственную границу СССР на южном, восточном и дальневосточном направлениях, участвовали в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. Из пограничных подразделений формировались отдельные пограничные полки, которые в составе общевойсковых соединений участвовали в обороне Минска, Мурманска, Ленинграда, Смоленска, Киева, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда и других городов.

Пограничники принимали участие в освобождении Кавказа, Крыма, Украины, Белоруссии, штурме Берлина. В составе войск НКВД личный состав пограничных войск привлекался к охране тыла Красной армии, противодействуя разведывательно-диверсионной деятельности противника, участию в обеспечении охраны Тегеранской и Ялтинской международных конференций, а также несению комендантской службы в Берлине в составе отдельного 105-го пограничного полка.

С восстановлением государственной границы СССР на западном направлении важной задачей Пограничных войск НКВД СССР стала борьба с бандитско-националистическими формированиями, которая продолжалась вплоть до середины 1950-х годов. В 1970 году на пограничные войска была возложена задача охраны советских дипломатических представительств в ряде капиталистических и развивающихся стран.

В 80-е годы подразделения пограничных войск выполняли ряд оперативно-войсковых и специальных задач на территории Демократической Республики Афганистан, включая обеспечение безопасности транспортных коммуникаций ограниченного контингента советских войск в северных провинциях Афганистана. При этом они последними вышли с территории Афганистана, прикрывая вывод частей 40 армии.

С распадом Советского Союза возникла необходимость создания пограничной охраны Российской Федерации. 12 июня 1992 года президент Российской Федерации подписал указ № 620 "О создании Пограничных войск Российской Федерации в составе Министерства безопасности Российской Федерации". 30 декабря 1993 года была создана Федеральная пограничная служба — Главное командование Пограничных войск Российской Федерации, в состав которой вошли 6 пограничных округов: Северо-Западный, Кавказский Особый, Забайкальский, Дальневосточный, Тихоокеанский и Северо-Восточный, в последующем переименованные в региональные управления ФПС России.

При этом часть пограничных подразделений ФПС России продолжала оставаться в Армении, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии, обеспечивая защиту и охрану границ вышеуказанных государств и оказывая помощь в создании национальных пограничных структур.

Только на таджикско-афганской границе в период с 1993 по 2001 год российскими пограничниками было изъято почти 17 тонн наркотиков, свыше одной тысячи единиц огнестрельного оружия, около 270 тысяч боеприпасов, задержано 2,5 тысячи нарушителей границы. Около 500 раз они вступали в боевые столкновения.

Широко известен подвиг пограничников 12-й заставы Московского погранотряда, которые, находясь в окружении, в течение 12 часов отражали нападение превосходящего противника. За мужество, проявленное при исполнении воинского долга, шестерым пограничникам присвоено звание Героя Российской Федерации, 29 воинов награждены орденом Мужества, 17 — медалью "За отвагу". 12-я погранзастава в память о 25 погибших ее защитниках получила почетное наименование "Имени 25 героев".

До распада Советского Союза в пограничных войсках насчитывалось более 100 именных пограничных застав. После 1991 года 40 из них осталось за пределами России. Работа по присвоению почетных наименований подразделениям пограничной службы продолжается. В настоящее время имена героев-пограничников носят 54 пограничные заставы и 4 корабля.

В сложные 90-е годы пограничники противостояли на государственной границе организованной преступности, использовавшей тактику шантажа, подкупа и угрозы их жизни. В ноябре 1996 года в дагестанском городе Каспийске террористы взорвали два подъезда девятиэтажного жилого дома, в котором проживали пограничники. Погибло 67 человек, в том числе 54 военнослужащих и членов их семей.

Яркой страницей в современной истории пограничной службы России является специальная пограничная операция "Аргун", в ходе которой был взят под охрану 81-километровый участок государственной границы России с Грузией, что позволило в последующем успешно завершить ликвидацию бандформирований, лишив их ресурсной подпитки с грузинской территории, и восстановить конституционный порядок в Чеченской Республике.

В 1997 году на Федеральную пограничную службу были возложены задачи по охране биологических ресурсов и государственному контролю в этой сфере.

Сформировавшиеся в начале ХХI века новые угрозы безопасности Российской Федерации в пограничной сфере, преимущественно связанные с распространением международного терроризма, контрабандой оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконной миграцией иностранных граждан, афганским наркотрафиком, расхищением природных ресурсов, требовали выработки новых подходов к обеспечению пограничной безопасности.

В связи с этим Совет Безопасности Российской Федерации на заседании 30 сентября 2003 года определил перспективные направления совершенствования системы защиты и охраны государственной границы. В рамках их реализации в период с 2003 по 2010 год проведена реформа пограничной службы. На базе частей и соединений Пограничных войск ФПС России созданы пограничные органы, интегрированные в систему органов федеральной службы безопасности. Их состав, численность, а также формы и способы оперативно-служебной деятельности приведены в соответствие с характером угроз пограничной безопасности и задачами по их нейтрализации.

При этом значительно сократилась войсковая компонента, увеличились оперативная и техническая составляющие пограничной службы. Получили развитие правоохранительные функции пограничных органов. Сформированы отделы дознания и административной практики. Созданы система мобильных резервов (отделы, отделения мобильных действий), подразделения специального назначения. Осуществлен переход к охране отдельных участков государственной границы преимущественно оперативными силами, средствами и методами. Оптимизирована система управления и ресурсного обеспечения пограничных органов, на профессиональную основу переведено их комплектование.

Таким образом, к 2010 году были сформированы качественно новые пограничные органы, которые по своему составу, формам и способам деятельности могли выполнять не только задачи по защите и охране государственной границы, но и совместно с территориальными органами безопасности противодействовать трансграничной преступности.

В настоящее время идет целенаправленный процесс их технического перевооружения, последовательного перехода к более эффективным формам и способам пограничной деятельности.

— С 2012 года реализуется федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)". Как изменился облик государственной границы за это время?

— Важным направлением повышения надежности системы защиты и охраны государственной границы является работа по ее обустройству и созданию современной пограничной инфраструктуры.

В рамках реализации федеральных целевых и межгосударственных программ ведутся проектирование, реконструкция и строительство комплексов зданий и сооружений пограничных управлений, районных отделов, линейных отделений (застав), пунктов технического наблюдения, объектов береговой охраны.

Все вводимые в строй объекты пограничной службы отвечают современным техническим требованиям, имеют прогрессивные технологические решения, оснащены техническими средствами охранной сигнализации и телевизионного наблюдения, комплексами инженерно-технической защиты и системами контроля и управления доступом.

В настоящее время Федеральной службой безопасности совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти ведется работа по реализации федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)", в рамках которой уже построены объекты пограничной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республике Калмыкия, Республике Алтай и Республике Бурятия, Краснодарском, Хабаровском и Камчатском краях, Ростовской и Оренбургской областях.

Завершается строительство объектов в Камчатском крае, Архангельской, Калининградской и Еврейской автономной областях. Активно ведется строительство в Республике Крым, Ставропольском крае и арктическом регионе Российской Федерации.

— Какова обстановка на государственной границе в настоящее время? Что изменилось в сравнении с прошлым годом? Можете ли вы рассказать о наиболее значимых результатах пограничной деятельности?

— Обстановка на государственной границе Российской Федерации носит динамичный характер. Она складывается под влиянием угроз безопасности, преимущественно связанных с попытками проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также деятельностью трансграничных преступных групп, занятых в сфере контрабанды оружия и боеприпасов, незаконной миграции, наркотрафика, незаконного перемещения через границу товаров и грузов, промысла водных биоресурсов (ВБР).

Ежегодно пограничными органами пресекается порядка 45 тысяч нарушений режима государственной границы, задерживается от 2,5 до 3 тысяч нарушителей границы. За правонарушения в сфере защиты и охраны государственной границы к уголовной и административной ответственности привлекается свыше 100 тысяч российских и иностранных граждан.

В 2017 году в сфере борьбы с трансграничной преступностью из незаконного оборота изъято 237 единиц огнестрельного оружия, более 90 килограммов взрывчатых веществ, свыше 20 тысяч боеприпасов.

Сохраняется угроза незаконной миграции иностранных граждан. Основную часть из них составляют жители центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, следующие в Российскую Федерацию с целью трудоустройства. Как правило, это лица, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен. В 2017 году только на российско-казахстанском участке границы выявлено более 6,5 тысячи трудовых мигрантов. Около полутора тысяч из них имели документы с измененными установочными данными. Некоторые пытались проникнуть на российскую территорию в обход пунктов пропуска, а также в укрытиях грузовых поездов и большегрузных автомобилей.

Наряду с трудовыми мигрантами в миграционном потоке выявляются иностранные граждане, следующие транзитом через Российскую Федерацию в страны Северной и Западной Европы. Преимущественно это выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. В 2017 году пограничными органами задержано более 600 транзитных мигрантов (граждане Индии, Марокко, Туниса, Шри-Ланки, Сирии, Ирана, Ирака, Алжира), основная часть из которых пыталась незаконно пересечь государственную границу на северо-западном и западном участках границы.

Актуальной является угроза контрабандного ввоза в Российскую Федерацию наркотических средств и психотропных веществ. В прошлом году пограничными органами из незаконного оборота изъято 575 килограммов наркотических средств, возбуждено 284 уголовных дела, осуждены 193 лица. Предпринимались попытки контрабандного ввоза в Россию наркотиков латино-американского происхождения с использованием судов заграничного следования. Возросли риски незаконного оборота синтетических наркотиков.

Со стороны недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности предпринимаются попытки незаконного перемещения через государственную границу санкционной продукции на северо-западном, западном и юго-восточном участках. В 2017 году пограничными органами предотвращен незаконный ввоз в Россию продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции иностранного происхождения на сумму порядка 200 миллионов рублей, что почти в полтора раза превышает показатели 2016 года. Предметом контрабандной деятельности также являются табачные изделия, алкогольная продукция, товары народного потребления, полудрагоценные минералы и дериваты диких животных.

На морских направлениях сохраняются предпосылки к совершению правонарушений в сфере добычи и реализации морских биологических ресурсов. При этом организаторами преступного бизнеса изыскиваются новые схемы сокрытия объемов их вылова. За два последних года изъято более 3,4 тысячи тонн продукции рыбного промысла, наложено штрафов на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, задержано 93 промысловых судна-нарушителя и более 1,8 тысячи маломерных судов.

Динамичной остается обстановка в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. С 2017 года наметилась тенденция увеличения пассажирских и транспортных потоков через государственную границу. Подразделениями пограничного контроля в прошлом году пропущено через государственную границу около 150 миллионов российских и иностранных граждан, а также более 24 миллионов транспортных средств. В пассажиропотоке выявлено 40 тысяч иностранных граждан, следующих через государственную границу с недействительными документами.

Вышеуказанные тенденции развития обстановки сохраняются в текущем году. Они формируются преимущественно под воздействием сложных международных отношений, а также нарастающего военно-политического, экономического и информационного давления на Российскую Федерацию со стороны США и их союзников.

— Как вы можете охарактеризовать обстановку на российско-украинской границе? Есть ли риски ухудшения ситуации и какие ответные меры принимают пограничные органы?

— Обстановка на российско-украинской границе является непростой. Наиболее динамичный характер она носит на крымском и ростовском направлениях, где сохраняются риски проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп, контрабандного перемещения через границу оружия и боеприпасов. Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан.

С начала текущего года Украина организовала биометрический контроль граждан России, следующих через границу. При этом представителями государственных контрольных органов Украины допускаются факты необоснованных препятствий в пропуске российских граждан через государственную границу, а также проявления грубости и некорректного поведения.

Периодически совершаются провокационные действия в отношении российских объектов экономической деятельности в акватории Черного моря, прилегающей к Крымскому полуострову, а также судов, следующих в порты Крыма.

Сохраняется угроза незаконного перемещения на российскую территорию оружия и боеприпасов, связанная со значительным количеством их незаконного обращения на территории Украины. За два последних года на российско-украинской границе из незаконного оборота изъято более 80 единиц оружия, 20 тысяч боеприпасов, около 22 килограммов взрывчатых веществ.

Предпринимаются попытки контрабандного перемещения через государственную границу сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления, перегона домашних животных. В прошлом году задержано товаров и грузов на сумму более 80 миллионов рублей.

С 2015 года украинская сторона стала активно использовать в охране границы беспилотную авиацию. Маршруты ее полетов, как правило, проходят вдоль государственной границы. В ряде случаев фиксируются преднамеренные нарушения воздушного пространства Российской Федерации, которые противоречат нормам права и наносят ущерб интересам безопасности нашей страны.

Несмотря на сложность обстановки, нам удается поддерживать правопорядок на российско-украинском участке границы. Реализуемые пограничными органами меры позволяют своевременно выявлять и пресекать значительное число нарушений режима государственной границы.

— Год назад много говорилось о новом порядке пересечения российско-белорусского участка госграницы, имели место откровенные спекуляции и измышления на эту тему. Что можно сказать о ситуации, складывающейся сегодня?

— Действительно, измышлений на эту тему было много. Руководство Пограничной службы ФСБ России информировало общественность о характере дополнительных режимных мер, осуществляемых пограничными органами на российско-белорусской границе. Однако проблема пересечения границы на данном участке периодически поднимается в некоторых СМИ. И ваш вопрос тоже, видимо, не случаен. В связи с этим хочу дать дополнительные разъяснения.

В соответствии с соглашениями Российской Федерации с иностранными государствами о взаимных поездках, пересечение государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами может осуществляться исключительно в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения, в которых предусмотрен пограничный и иные виды государственного контроля.

На российско-белорусском участке пункты пропуска через государственную границу отсутствуют. Ни российской, ни белорусской сторонами пограничный контроль на государственной границе не осуществляется. Право свободно перемещаться на территории Союзного государства имеют только граждане Российской Федерации и Республики Беларусь. Граждане третьих стран могут въезжать на территорию России и Белоруссии только через пункты пропуска на государственной границе.

Установление в феврале 2017 года пограничной зоны в приграничных с Белоруссией субъектах Российской Федерации было направлено на создание необходимых условий для осуществления контроля пограничными органами за пребыванием граждан третьих стран на российской приграничной территории. При этом пограничный режим не ограничивает права и свободу российских и белорусских граждан, не влияет на режим пересечения ими российско-белорусской государственной границы и не ущемляет интересы приграничного населения.

В то же время меры по усилению контроля за соблюдением правил пограничного режима, а также пассажирским и транспортным потоками позволяют предотвращать появление каналов незаконного пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран. В 2017 году нами выявлено на 20% больше иностранных граждан, находящихся на приграничной российской территории с нарушением установленных правил, пресечено 250 попыток незаконного ввоза в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия общим весом более 2 тысяч тонн, подпадающих под российские контрсанкции.

Таким образом, наряду с созданием условий для пограничных органов, установление пограничного режима делает жизнь населения приграничья более безопасной.

— А что происходит сейчас на границе с Грузией?

— Реализуемые пограничными органами меры в комплексе с другими мероприятиями, проводимыми силовыми и правоохранительными структурами по поддержанию правопорядка на Северном Кавказе, обеспечили стабильность обстановки на российско-грузинской государственной границе и приграничных территориях. На данном участке нет серьезных нарушений, поддерживается установленный режим.

Более сложная обстановка складывается на югоосетинско-грузинской и абхазско-грузинской государственных границах. Оба этих участка на основании соответствующих международных договоров охраняются российскими пограничниками. Сохраняются предпосылки к нарушениям режима границы, риски провокаций.

В то же время, благодаря последовательным действиям российских пограничников по поддержанию административно-правовых режимов, установленных на этих границах, обстановка на приграничных с Грузией территориях Абхазии и Южной Осетии остается стабильной.

На обеспечение обстановки стабильности, предотвращение и реагирование на инциденты направлены регулярные встречи представителей этих республик и Грузии. В соответствии с форматом, согласованным на дискуссии по безопасности на Южном Кавказе, в Женеве указанные встречи проводятся при участии России, ОБСЕ и Мониторинговой миссии Европейского союза.

— Канал нелегальной миграции используется международными террористами для проникновения в различные страны, в том числе в Россию. Как пограничные органы противодействуют этому явлению? Насколько увеличились риски после завершения активной фазы операции против террористов в Сирии?

— Действительно, боевики, выдавливаемые из зон вооруженных конфликтов, пытаются использовать канал международного транспортного сообщения для незаконного проникновения в Россию и другие страны СНГ. В связи с этим пограничными органами и территориальными органами безопасности наработана и постоянно совершенствуется практика совместной деятельности по выявлению в пассажиропотоке лиц данной категории.

В 2017 году в ходе совместных фильтрационно-проверочных мероприятий выявлено свыше 1,4 тысячи лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, 50 иностранных граждан, планировавших выехать транзитом через территорию Российской Федерации в зоны международных конфликтов, задержано более 6,5 тысячи лиц, находившихся в международном и федеральном розыске.