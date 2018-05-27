Президент Италии подтвердил, что не одобрил кандидатуру министра экономики

РИМ, 27 мая — РИА Новости. Александр Логунов. Президент Италия Серджо Маттарелла подтвердил, что в проекте правительства, который ему предоставил наделенный мандатом на его формирование адвокат Джузеппе Конте, его не устроила кандидатура министра экономики.

"Никто не может утверждать, что я помешал образованию правительства, которое должно было стать правительством перемен. Напротив, я сопровождал эти попытки в соответствии с конституцией", — сказал Маттарелла, выступление которого транслировал в прямом эфире телеканал Rainews24.

Ранее адвокат Джузеппе Конте, которому Маттарелла поручил сформировать национальное правительство и предоставить список министров, вернул президенту соответствующий мандат. Фатальным препятствием для формирования нового правительства Италии стала кандидатура министра экономики. Партия "Лига", которая совместно с "Движением 5 звезд" выдвинула Конте на пост премьера, настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, который не устроил Маттареллу из-за своей "антиевропейской" позиции.

"Я принял и одобрил все предложения кроме министра экономики. Эта должность представляет собой немедленный сигнал тревоги или доверия для экономических операторов… я запросил авторитетного политического представителя большинства, но с сожалением зафиксировал неготовность к другим решениям", — сказал Маттарелла.

По его словам, он не мог допустить, чтобы фигура министра экономики угрожала присутствию Италии в зоне евро, а вся ситуация предоставляла собой "конкретные риски для наших граждан и семей".