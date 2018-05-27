Сотрудников СБУ в Донбассе убили украинские военные, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Сотрудники СБУ погибли в Донбассе из-за конфликта с украинскими военнослужащими, заявил журналистам официальный представитель милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, причиной инцидента стал "передел сфер влияния" в зоне так называемой операции Объединенных сил.

Марочко также отметил, что подразделения народной милиции не могли вести огонь из артиллерии, как утверждают украинские силовики. На линии соприкосновения тяжелого вооружения нет, что, по словам Марочко, подтверждают отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о гибели двух силовиков на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Утверждается, что спецназовцев из подразделения "Альфа" убили во время выполнения "боевого задания". Еще один человек тяжело ранен.

Накануне в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о задержании двух украинских военнослужащих. Как рассказали в ЛНР, они пытались перейти через так называемую серую зону.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.