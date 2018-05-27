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В мире

Сотрудников СБУ в Донбассе убили украинские военные, заявили в ЛНР

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (345)
16:1327.05.2018
(обновлено: 17:03 27.05.2018)
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Луганской области. Июнь 2018Украинские военные в Луганской области. Июнь 2018
© AP Photo / Evgeniy Maloletka

ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Сотрудники СБУ погибли в Донбассе из-за конфликта с украинскими военнослужащими, заявил журналистам официальный представитель милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Военнослужащие ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В ЛНР рассказали о стабилизации ситуации у линии соприкосновения

По его словам, причиной инцидента стал "передел сфер влияния" в зоне так называемой операции Объединенных сил.

Марочко также отметил, что подразделения народной милиции не могли вести огонь из артиллерии, как утверждают украинские силовики. На линии соприкосновения тяжелого вооружения нет, что, по словам Марочко, подтверждают отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о гибели двух силовиков на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Утверждается, что спецназовцев из подразделения "Альфа" убили во время выполнения "боевого задания". Еще один человек тяжело ранен.

Последствия артобстрела украинскими силовиками района на территории ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В ЛНР опровергли сообщения об уничтожении опорного пункта в Донбассе

Накануне в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о задержании двух украинских военнослужащих. Как рассказали в ЛНР, они пытались перейти через так называемую серую зону.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
"Революция" пожирает сама себя.
16:24
27.05.2018
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Юрий Леонов
Это полностью соответствует отчётам СБУ о не боевых потерях.
Погуглите, цифры просто ошеломительные. Пьянство, наркота,
понажовщина. Это Украина и не скрывает. Ну да, бывают случаи,
кто-то пошёл за водкой и подорвался на растяжке, кто-то ночью
решил поживиться в соседней деревушке барохлом, и получил
очередь из калаша. Кто-то реально получил ответку на обстрелы.
Всякое бывает,...кроме продуманных боевых оппераций ВСУ.
16:25
27.05.2018
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