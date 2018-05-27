В Совфеде ответили на план Киева по "уничтожению России"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц Украины Григория Туки об "уничтожении России" с помощью санкций.

Тука провел параллель между сегодняшней Россией и Советским союзом. По его мнению, СССР был уничтожен санкционным способом, "без единого выстрела".

Комментируя эти слова Цеков заметил, что причина развала СССР — не санкции, а отсутствие консолидации общества. Россия же, напротив, объединена на фоне внешнего давления.

"Да, санкции — это плохо, но при том мы за четыре года продемонстрировали всему миру, что с ними весьма успешно справляемся, перестраиваем экономику и движемся вперед", — сказал сенатор в интервью RT.

Цеков также заметил, что ограничительные меры создают проблемы для всех, в том числе и для Украины.

"Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени. Если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России", — добавил парламентарий.