Абэ призвал заключить мирный договор с Россией при нынешнем поколении‍

Владимир Путин и Синдзо Абэ во время встречи. 26 мая 2018

Владимир Путин и Синдзо Абэ во время встречи. 26 мая 2018

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил после переговоров с Владимиром Путиным, что рассчитывает решить вопрос заключения мирного договора между двумя странами уже при ныне живущем поколении.

Глава японского правительства назвал это "главнейшей задачей".

Путин, со своей стороны, отметил, что необходимо терпеливо продолжать искать решение, которое бы отвечало интересам обеих стран, а также было бы принято их народами.

Совместная деятельность на Курилах

По словам Владимира Путина, Россия и Япония довольны тем, как реализуются договоренности по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах — аквакультуре, тепличным хозяйствам, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов.

В свою очередь, Абэ отметил, что стороны договорились ускорить процессы реализации этих совместных проектов. Достигнута договоренность направить на острова бизнес-миссию потенциальных участников проекта. Он уточнил, что это может быть сделано в июле или в августе.

Территориальная проблема

Ранее Путин отмечал, что заключение мирного соглашения возможно через проведение совместной экономической деятельности на южнокурильских островах, а также развитие двусторонних отношений.

Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы, претендуя на острова южнокурильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Возвращение этих островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В Москве заявляют, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над этими территориями, который имеет международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.