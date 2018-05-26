Адвокат Винника надеется на его возвращение в Россию

АФИНЫ, 26 мая — РИА Новости. Есть хорошие шансы, что россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, будет экстрадирован в Россию, заявил РИА Новости его адвокат Тимофей Мусатов.
По словам адвоката, защита предпринимает массу усилий для того, чтобы Винник не был депортирован в США.
Винник арестован в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Сейчас Винник находится в тюрьме в Салониках. В отношении него суды Греции вынесли решения об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. На судебных заседаниях Винник неоднократно заявлял о желании быть экстрадированным в Россию.