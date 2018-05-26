Адвокат: Винник не намерен идти на сделки с американской прокуратурой

Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США по обвинению в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу BTC-E, мечтает вернуться в Россию и готов помочь российским правоохранительным органам расследовать киберпреступления. По словам адвоката, россиянина Тимофея Мусатова, его подзащитный считает, что только в РФ ему могут обеспечить должную безопасность. В интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику юрист рассказал, как в тюрьме обеспечивают безопасность Винника после сообщений о планах покушения на него, давлении США и предложениях американских продюсеров снять о россиянине кино.

— За последние недели произошло множество событий вокруг Александра Винника — стало известно о планах покушения на него, он сам написал явку с повинной и несколько заявлений в правоохранительные органы РФ. В России возбуждено уголовное дело, через адвокатов он передал в РИА Новости обращение к властям страны с просьбой забрать его на Родину. Что известно о планах покушения? Какова сейчас ситуация с Винником? © AFP 2018 / Sakis Mitrolidis В России по заявлению Винника возбудили уголовное дело, сообщил источник

— Несколько месяцев назад руководство тюрьмы вызвало Александра Винника на беседу в моем присутствии, в ходе которой ему было сообщено о том, что существуют опасения относительно его жизни и здоровья. Его начали инструктировать, каким образом он должен поменять свой режим, как он дальше будет жить. Ему сообщили, что отныне в камере рядом с ним будет постоянно находиться их человек, то есть камера будет на двоих и человек, который находится рядом с ним, будет практически присматривать за ним. Ему сообщили, что питаться он будет отдельно и даже одежду, которую он будет надевать, будут просматривать на наличие посторонних предметов и проверять на запахи. Когда он спросил, почему, ему объяснили, что одежда, которая пропитана ядом, пахнет иначе.

Это похоже на сюрреалистическую картину. При этом присутствовали, помимо начальника тюрьмы, еще три человека. Одного из них представили как прокурора города Салоники, двое других не представлялись. Я предполагаю, что это сотрудники. И в течение часа в ходе инструктажа стало ясно, что речь идет о возможном отравлении. На вопрос, с чем это связано, было сказано, что получена информация о том, что, возможно, на вас готовится покушение.

Из этого выводы можно сделать следующие. Это не может быть случайностью, прокурор и начальник тюрьмы, вероятно, обладают информацией о каком-то покушении. Еще было сказано, что это поступило по криминальным каналам, и директор тюрьмы сказал, что, скорее всего, это из России идет. Каким образом и что за каналы, естественно, ни Александра, ни адвокатов не уведомили.

Ему сообщили, что общаться он будет теперь с одним сотрудником, ничего не стоит ни у кого брать из рук, ни с кем не общаться, и так далее. Александр достаточно спокойно воспринял эту информацию. В дальнейшем в ходе беседы с официальными лицами одного из греческих департаментов Винник сам озвучил то, что происходило с ним.

— Об этом несколько месяцев молчали.

— Я не распространялся об этом в прессе, потому что существует определенное представление об адвокатской этике, и не все, что нам становится известно, мы можем публиковать, если это может нанести вред нашему подзащитному. Информация о покушении, с моей точки зрения, являлась закрытой. Но поскольку Александр сам ее озвучил и информация попала каким-то образом в прессу, видимо, греческие сотрудники также общаются с прессой, мне стали задавать вопросы и я вынужден на них так или иначе отвечать.

— С чем, по вашему мнению, связаны эти планы покушения?

— Можно по-разному анализировать причины, Александр сказал одно: "Я слишком много знаю, и для многих в России на сегодняшний день было бы неудобно, если я окажусь на родине". Вероятно, данное покушение готовилось с тем умыслом, что возникла вероятность его возвращения в страну. Раньше в это никто не верил.

Это подтолкнуло Александра на некоторые действия, и он попросил меня всячески активизировать работу не только с точки зрения правовой и процессуальной, но и с точки гражданской позиции, чтобы я донес до всех заинтересованных его желание помочь Российской Федерации. Он действительно подготовил заявление, я не могу это скрывать, но там содержатся сведения, распространение которых совершенно точно повредит российскому следствию и может повредить самому Александру. Есть лица, которые настолько не хотели бы видеть его в России, что желают ему смерти.

— Что с заявлениями Винника в правоохранительные органы России?

— Заявление в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный департамент МВД было подано через адвокатов, оно передано в присутствии российского консула, он удостоверил его подлинность.

А далее происходит странная ситуация. Два месяца назад заявления поступили в эти органы, но никакого ответа защита от них не получила, никаких движений не происходит. Что касается возбужденного уголовного дела, да, в России оно есть, но его расследование никоим образом не связано с заявлением Александра Винника.

Процессуальный статус Александра по этому уголовному делу не определен. Проводятся разные мероприятия, но это никак не связано с Александром.

В прессе появлялась информация о том, что Генеральная прокуратура рассмотрела заявление и отправила куда-то в Останкино в полицию — это все не соответствует действительности. Никакой информации у защиты об этом нет. Никто нас не извещал ни о каких действиях со стороны правоохранительных органов.

Причины могут быть разные. Комментировать я могу сколь угодно много, однако я знаю, что написано в заявлении, и меня это крайне удивляет, поскольку там содержится настолько серьезная информация, что крайне странно, что ничего не происходит.

Конечно, большинству специалистов ясно, что в случае возбуждения дополнительного уголовного дела в России Александр ставит себя в очень сложную позицию, поскольку там есть серьезный состав преступления. Но он сказал, что, во-первых, он столько времени провел в тюрьме, он понимает свою ответственность, он раскаялся в содеянном и готов помочь следствию в расследовании разного рода преступлений, которые в криптосфере имеют скрытый, латентный характер. Это новые отношения, современная полицейская служба в России даже не может себе представить, что происходит в этой сфере, а он является весьма ценным специалистом в этой части.

— Следственный департамент МВД России ответил на запрос РИА Новости, что по заявлениям Винника уголовные дела не возбуждались. Департамент пояснил это тем, что принятие решений по результатам проверки сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 105 УК РФ, относится к компетенции Следственного комитета России. Вы можете это прокомментировать?

— Это отговорка. Статья 105 — это убийство. Александр Винник подавал заявления по другому поводу.

— В каком состоянии рассмотрение его дела в Греции?

— Защита, конечно, предпринимает массу усилий для сохранения хотя бы сегодняшнего положения, дабы Александр не был каким-то образом депортирован, вывезен в Соединенные Штаты. Это крайне сложно делать. Мы, конечно, предполагаем, что ведется со стороны Российской Федерации какая-то работа по делу Александра, но видимых движений не замечаем.

Перспективы у нас достаточно неплохие. На сегодняшний день у нас хорошие, прочные позиции, что позволяет нам с оптимизмом смотреть на будущее Александра, и появился шанс на его возвращение в Россию.

© AP Photo / Petros Giannakouris Полицейский сопровождает Александра Винника в Верховный суд Греции в Афинах. 6 декабря 2017 года © AP Photo / Petros Giannakouris Полицейский сопровождает Александра Винника в Верховный суд Греции в Афинах. 6 декабря 2017 года

— По поводу явки с повинной появлялись сообщения, что Винник признался в отмывании 750 миллионов рублей. Есть такое в явке с повинной?

— Источник этой информации мне не ясен. Эта информация не соответствует истине. Я не буду говорить, о каких суммах идет речь, об огромных, могу лишь сказать. Я не буду комментировать суть. Но Александр изложил детальную информацию, легко проверяемую и очень конкретную.

Классифицировать заявление Александра — это дело следствия, сотрудников прокуратуры, полиции. Но повторю, в силу непонятных пока причин следственные органы Российской Федерации никаким образом пока не отреагировали. Так же, как не отреагировали на наши неоднократные заявления с просьбой разъяснить судьбу ранее поступивших документов.

Я знаю, что и журналисты обращались в Генпрокуратуру и в полицию, однако там уклоняются от каких-либо ответов.

— То есть Генпрокуратура и Следственный департамент не отвечают и не реагируют?

— Абсолютно.

— В Уголовно-процессуальном кодексе установлены сроки ответов?

— Конечно. По поступившим заявлениям должны были провести следственную проверку, о результатах которой должны сообщить заявителю или его адвокатам.

Сроки все истекли. На данный момент можно ожидать процессуальных действий со стороны адвокатов уже по отношению к правоохранителям. Хочется все-таки выяснить, что же происходит, и понять, придется ли на обжаловать бездействие Генеральной прокуратуры или Следственного департамента, полиции.

В любом случае судьба данного документа должна быть определена.

— Куда вы будете жаловаться на Генпрокуратуру? В саму же Генпрокуратуру?

— В суд. Но надо понять, что мы не ассоциируем себя отдельно от Российской Федерации, и надо понять, что данное дело не носит чисто уголовный характер. Дело Винника и дело "Соединенные Штаты Америки против Винника" носит абсолютно политический характер. Это совершенно открытое, грубейшее нарушение норм международного права, и это было определено и в греческих судах.

Предъявленные обвинения не выдержали никакой критики в греческих судах, и он не стал рассматривать обвинения, связанные с деятельностью некоего интернет-портала под названием "Электронная биржа". Выяснилось в результате, что лицензии для его работы не требуется, это обвинения надуманные.

По американскому обвинению все инкриминируемые действия были совершены с территории Российской Федерации. И меня удивляет позиция российских правоохранительных органов. Американцы видят, что, по их мнению, совершаются преступления на территории России, видят, что правоохранительные органы России не препятствуют и не делают ничего, и возбуждают дело против Винника. Подсудность этого дела должна быть в России. Они должны были обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации, имея информацию о преступлениях на ее территории. Однако Америка этого не сделала.

Американцы ни во что не ставят наши правоохранительные органы, которые, с их точки зрения, бездействуют и злоупотребляют правом. Но получается, что они правы, поскольку, получив даже крайне серьезные документы, они ничего не делают. Это крайне странно.

Американская Фемида, по ее утверждению, собрала доказательства по нашему гражданину, а наши российские правоохранительные органы говорят, что они ничего не видят. А основное обвинение говорит, что Александром Винником была создана площадка, через которую разного рода преступники, коррупционеры и так далее отмывали свои денежные средства.

Если считать, что американцы собрали достаточное количество доказательств и видят преступника издалека, и говорят, что большинство лиц, отмывающих деньги, это российские граждане, то настоящая суть этого дела, по моему мнению, следующая. США интересует не сам Александр Винник, а те российские граждане, которые отмывали деньги через биржу. Кто эти многочисленные граждане, отмывшие через биржу под шесть миллиардов долларов? Американское обвинение говорит, что от граждан США "увели" только 20 тысяч долларов. А остальные — российские граждане. Кто обладает таким большим количеством денег? В обвинении говорится — это коррупционные деньги. Это значит, проходили серьезные взятки. Мне кажется, в этом суть.

Может быть, в прокуратуре и ведется какое-то расследование, но прокуратуру не ставят в курс дела. Вопрос в другом — Александр Винник может отправиться в Соединенные Штаты. Если правоохранительным органам России Винник действительно интересен, тогда должны быть совершены четкие и определенные законом процессуальные действия. Должен быть отправлен запрос на выдачу Александра Винника по этому делу. И это решит много проблем.

Первое — это расследование преступлений подобного рода в Российской Федерации. Практики такой у нас много не может быть. Есть лицо, которое может снять покрывало с системы преступлений в России.

Второе — Российская Федерация выполнит свою роль защиты своих граждан независимо от того, преступники они или нет.

И наконец, это бесценный опыт в этой части. Американцев интересуют специалисты высочайшего уровня, которые могут обходить и технологические, и юридические законы, по которым живет общество. И Александр Винник, судя по всему, является таким человеком.

— Фактически получается, что заявления Винника и явка с повинной должны стать еще одним аргументом для его экстрадиции, но ничего не делается?

— Абсолютно верно. Если данное заявление будет надлежащим образом рассмотрено, то те заявления, о которых говорит американская сторона, будут расследоваться на территории Российской Федерации, как это и должно быть. Соответственно, в этом случае американская Фемида не будет подменять российскую.

Фактически негласно они говорят следующее — вы на своей территории не расследуете преступления подобного рода, не умеете и не знаете, значит, мы за вас это будем делать.

© AP Photo / Petros Giannakouris Александр Винник. 6 декабря 2017 года © AP Photo / Petros Giannakouris Александр Винник. 6 декабря 2017 года

— Американцы пытаются предложить какую-то сделку Виннику? Убедить его согласиться на экстрадицию в США?

— Да, конечно. Подобные предложения были, ко мне, во всяком случае, начать адвокатскую работу с калифорнийской прокуратурой. Однако Александр Винник полностью отказался от всех подобных предложений. У него очень четкая, однозначная позиция — ни при каких обстоятельствах он не согласится ни на какие предложенные американцами условия. Он готов идти на риск, чтобы оказаться в Российской Федерации. Он верит в Россию, и в этом отношении он крайне убежденный человек. В этом отношении он кремень.

— Вы еще раз говорите, что Винник подтверждает требования вернуть его в Россию? © AFP 2018 / Sakis Mitrolidis США захватывают русских программистов силой. И заставляют работать на себя

— Это не требование, требовать он не может. Это его позиция. Греки его неоднократно спрашивали, в том числе после сообщений о планах покушения: "Вы что, хотите в Россию? Вас пытаются там убить?" Он сказал следующее: "Я при любых обстоятельствах желаю, чтобы моя деятельность или мои преступления рассматривались в России. Если я виновен, я должен понести наказание. Я буду сотрудничать со следствием. Я при любых обстоятельствах желаю быть в России". Он идеологически с Россией. Он не приемлет ту систему ценностей, которая распространена в Америке. Она не для него. Помимо всего прочего, его малолетние дети находятся в России. У него тяжело больная жена. У него выбора нет.

— Насколько я понимаю, и болезнь его жены связана с его арестом. Александра Винник говорила мне это, когда мы с ней беседовали осенью в Салониках.

— Да, абсолютно верно. Когда Александра обратилась ко мне как к адвокату, она была абсолютно здоровым человеком, только разбитым горем. В ходе первого же судебного заседания в Греции она несколько раз теряла сознание. Я попросил ее пройти обследование, было установлено, что она серьезно заболела. Это крайне редкое, сложное заболевание. Ей было сделано несколько операций, она проходит лечение. Врачи сразу же сказали, что подобного рода заболевание вызвано тяжелейшим стрессом. Дети одни. Ситуация непростая.

— Поскольку вы говорите о политическом аспекте дела, возникает вопрос — вы обращались к президенту России?

— К президенту Российской Федерации я не обращался по следующей причине. Я искренне считаю, что президент в курсе происходящих событий. Помимо этого, к президенту обращаются тысячи людей. И обращение должно быть правильно подготовлено, чтобы обратить внимание на одно из тысячи обращений подобного рода.

Мать Александра Винника написала обращение к президенту, получила ответ, что министерство иностранных дел контролирует, занимается, но не имеет права вмешиваться в деятельность правоохранительных органов Греции и Соединенных Штатов.

Я с этим согласен, но американская сторона, не стесняясь, использует всю свою политическую мощь. Мне достоверно известно, что посол Соединенных Штатов в Греции работает над этой темой, общается с министром юстиции, давит на греческую сторону. Это я знаю. Они имеют право это делать, а мы нет?

На мой взгляд, Российская Федерация должна защитить своего гражданина, быстро провести расследование на своей территории. Наши правоохранительные службы передали собственные функции ФБР. Как это может быть?

— Вы в министерство юстиции Греции обращались? © Fotolia / ViewApart Случаи экстрадиции россиян в США в 2010-2018 годах

— Да, и благодаря этим обращениям Александр еще находится в Греции. Мы активно работаем с министерством юстиции, передали несколько заявлений Александра Винника, где он четко обрисовывает свою позицию, передали мотивированные документы и материалы дела. Сейчас только от министра юстиции зависит, куда Винник будет выдан — в Россию или в США.

Мы очень мотивированно изложили свою позицию, что выдача Винника в США будет противоречить и законам Греции. Если признать, что преступления совершались, то это было либо в Греции, где его арестовали во время отпуска, либо в России. Точно уж не в Америке. Если Греция выдаст его, она нарушит и собственные законы. Здесь много сложностей.

— Какие сейчас условия содержания в тюрьме? В Афинах, как он говорил, условия были ужасные.

— Это верно. Тюрьма в Афинах оставляет желать лучшего. Тюрьма в Салониках — бывшая военная тюрьма, в ней порядок. Благодаря сотрудникам тюрьмы предотвращено тягчайшее преступление — убийство нашего гражданина. В этом отношении никаких нареканий нет. Александр содержится в очень хороших для тюрьмы условиях. Его постоянно посещает российский консул и контролирует его содержание. На сегодняшний день Александр — охраняемое лицо, и условия содержания очень-очень приличные. В этом отношении проблем нет.

© AP Photo / Giannis Papanikos Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники. 29 сентября 2017 года © AP Photo / Giannis Papanikos Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники. 29 сентября 2017 года

— Кстати, в этой же тюрьме сейчас содержится недавно арестованный выходец из СНГ, которого называют "злодеем номер 1 в Европе". На днях СМИ показывали его доставку из тюрьмы в суд — он был без наручников. С Винника в суде наручники не снимали, насколько я помню.

— Абсолютно верно. У нас был момент, когда в суде мы заявили протест, и судья обратил внимание, наручники с него сняли.

Александр этапируется из изолятора в суде не просто под усиленной охраной. Его везет отдельный автобус, в котором находятся пять охранников, вокруг несколько машин полицейских и машин охраны без опознавательных знаков. Это плотнейшее кольцо охраны. Его охраняли еще до покушения как зеницу ока. Он действительно представляет интерес. Такое внимание к нему обусловлено его ценностью.

— В Европейский суд по правам человека вы обращались?

— Это мы сделаем в ближайшее время. Очень много времени заняла подготовка документов. Мы хотим добиться отмены решения греческого суда через европейские судебные структуры, и мы стараемся соблюсти все сложные процессуальные тонкости, чтобы не упустить шанс. Подготовкой заявления занимаются европейские специалисты. Документы будут готовы 2 июня. Среди них заключения специалистов, экспертов. Это дело необычное. Это новая область в уголовном праве, где столкнулась жизнь айтишная, зазеркальная, и жизнь реальная. И они никак не стыкуются.

— На суде в Греции у вас среди экспертов был бывший генерал-лейтенант греческой полиции, сотрудник управления по борьбе с киберпреступностью Манолис Сфакианакис. И его доводы судья не приняла во внимание. © РИА Новости / Геннадий Мельник Адвокаты Винника не комментируют данные о попытках его убийства в тюрьме

— Сфакианакис — большой специалист по борьбе с киберпреступностью. Он прекрасно понимает, что в этой истории возмутительна позиция Соединенных Штатов, узурпация ими расследований в зоне интернета. В этом отношении Америка признает своей юрисдикцией все, что связано с интернетом, и все расследуется в Калифорнии. Сфакианакис привел очень убедительные доводы, но это настолько новые понятия, что судья, может быть, даже не слышала о них, не понимает, о чем идет речь.

— Зато судья хорошо услышала, когда Винник сказал, что не верит в правосудие в США и возразила ему: "Правосудие в США есть". Это ведь изложение позиции судьи еще до вынесения решения.

— Надо смотреть, как строится правосудие в США. Для большинство задержанных и обвиняемых в преступлениях в США предлагается выбор — либо пойти на сделку со следствием и получить гарантированно маленький срок, либо потратить большое количество финансов и сил на свою защиту и в результате, если проиграешь, получишь большой срок. Это мы видим из последней статистики арестованных и осужденных граждан, что происходит, когда они признают вину, и что происходит, когда они пытаются защищаться. Это первое.

Второе — сроки, которые дает американский суд, показывают, что вообще не может быть речи о справедливости американской системы. Срок в 20, 25, 30, 50 лет — это практически пожизненное заключение и для гражданина США, а для гражданина Российской Федерации, который обречен на то, что ему никогда не сократят этот срок, это точно пожизненное заключение.

И пожизненное заключение для преступников, не совершивших насильственные преступления, преступления против личности, а лишь виновных в преступлениях в финансовой сфере, уже говорит о несправедливой судебной системе.

Третье — большинство уголовных дел заканчивается признанием вины. В Соединенных Штатах признание вины является царицей доказательств. В этом случае мы вспоминаем сталинский режим, вспоминаем средневековое судопроизводство, которое было более справедливым, чем в Соединенных Штатах сейчас. Тогда понимали, что человек может сам себя оговорить, как сейчас часто бывает под давлением следователей, под давлением оперативных сотрудников.

Но в США это является царицей доказательств. И только на этом основании можно сделать вывод, что судебная система Америки не является как минимум идеальной и, конечно, не является справедливой. То наказание, которое в США отмеряется судом, не может являться справедливым в силу его крайней жестокости. Уголовное наказание в США крайне жестоко по сравнению с российским. За аналогичные преступления в России срок намного меньше. Так что Винник прав.

— Господин Мусатов, вы говорили, что были на Каннском кинофестивале и там интересовались делом Винника.

— На фестивале мы представляли снятый нами короткометражный фильм "На чужбине" по рассказу Чехова. Фильм попал в Канны, мы поехали вместе с режиссером Михаилом Черных, познакомились со многими продюсерами и специалистами в области кино. И когда они узнали, чем я занимаюсь, они стали предлагать сотрудничество. Многие желают снять кино про дело Александра Винника. Это не просто интерес, есть и предложения снять кино, причем со стороны американских компаний. Речь идет о больших деньгах. Мы не собираемся сейчас зарабатывать на этом, задачи у нас другие. А предложений много. Это сверхдетективная история.

Это необычное дело, конечно, будет иметь продолжение в информационном поле, но мы бы прежде всего хотели, чтобы оно имело хэппи-энд, чтобы Александр Винник вернулся в Россию.

Хочу сказать, что, когда ко мне обратилась жена Винника Александра, я не хотел браться за это дело и поначалу отказался, поскольку счел шансы минимальными. Но затем мы взялись за дело и считаем, что на сегодняшний день шансы появились. Но сейчас мы одни противостоим всей правоохранительной системе США. У нас с Александром за спиной правоохранительная система России, которая пока еще, как медведь, не проснулась. Дело вышло далеко за рамки юриспруденции, так же, как и все отношения между странами. Если сейчас отношения между Россией и Америкой не строятся на праве, то и адвокатам сложно работать по делам, где есть политическая составляющая, политические решения. Экстрадицию Винника Соединенные Штаты будут рассматривать как большую победу над Россией.